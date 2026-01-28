Organización de México para el Mundial 2026 avanza con mesas de trabajo interinstitucionales

Coordinación interinstitucional para la organización en México del Mundial 2026

México se prepara para ser sede de cuatro partidos de repechaje y para la celebración de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lo que la planeación del evento se está preparando con trabajo en equipo, planeación, diálogo y cooperación que permitirán que la justa mundialista se desarrolle con éxito.

Por ello, el pasado 27 de enero se realizó una reunión entre distintas dependencias del Gobierno de México, grupos aeroportuarios e integrantes de la FIFA con la finalidad de alinear infraestructura, servicios y capacidades, para que México reciba a los equipos participantes, a su staff y a las y los aficionados.

El país tiene la capacidades para ser sede de cuatro partidos de repechaje en 57 días y para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en 134 días.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es parte de esta importante planeación por lo que reitera que se continua avanzando en una agenda social que lleva al fútbol a todo el territorio nacional, al mismo tiempo que mostramos al mundo la grandeza de México.