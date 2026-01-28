Pese a críticas de EU, Sheinbaum confirma que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa”

Sheinbaum afirma que la ayuda humanitaria a Cuba "continúa" pese a críticas de EU (José Méndez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles que la ayuda humanitaria a Cuba “continúa” debido a que es una “decisión soberana” del país y una muestra de su solidaridad, esto en medio de las presiones estadounidenses y críticas de varios congresistas para que se frenen los envíos de petróleo mexicano a la isla caribeña.

“La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo. Son decisiones soberanas”, indicó la mandataria en la Mañanera del Palacio Nacional.

Dentro de esta ayuda, destacó que México “determinará” si incluye la exportación de crudo a partir de las solicitudes cubanas.

Asimismo, respondió a los nuevos cuestionamientos por el supuesto parón en el envío de Pemex hacia Cuba, información compartida por Bloomberg y que Sheinbaum no confirmó ni desmintió.

Varios legisladores republicanos de Florida, como Carlos Giménez y María Elvira Salazar, advirtieron este martes de consecuencias para el Gobierno mexicano, incluyendo en la revisión del T-MEC, si no frena el envío de petróleo a Cuba, como ya ordenó el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela.

En este sentido Sheinbaum insistió en que es la empresa estatal la que determina “de acuerdo al contrato” suscrito cuando se realizan los envíos, aunque señaló que la ayuda humanitaria es “otra vía” para el suministro de crudo de México a Cuba.

La presidenta garantizó el envío de esa ayuda humanitaria, si bien no aclaró si en las siguientes entregas estará incluido el envío de petróleo.

No obstante, defendió esta ayuda como una “decisión soberana” del país y recordó que “recientemente” Estados Unidos envió suministros a la isla, así como otros países.