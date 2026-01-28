¿Quiénes son los empleados de minera secuestrados en Sinaloa? Fichas de búsqueda disponibles

Secuestran a 10 ingenieros de la minera canadiense Vizsla Silver

Un grupo armado privó de la libertad a ingenieros y personal técnico que laboraban para la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio de Concordia, Sinaloa, durante la madrugada del 23 de enero de 2026. De acuerdo con reportes de familiares, medios locales y asociaciones profesionales, el número de personas desaparecidas oscila entre 10 y 14 trabajadores, quienes se encontraban alojados en un inmueble rentado por la compañía.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Concordia?

Los hechos se registraron en el fraccionamiento La Clementina, ubicado en la cabecera municipal de Concordia, donde hombres armados ingresaron de manera violenta alrededor de las 6:00 horas. Los sujetos sacaron por la fuerza a los trabajadores que se encontraban hospedados en el inmueble y se los llevaron con rumbo desconocido, según relataron familiares de las víctimas.

Los trabajadores habían llegado a la región para desempeñar labores técnicas y de supervisión relacionadas con el Proyecto Pánuco, uno de los desarrollos estratégicos de Vizsla Silver en la zona serrana del sur de Sinaloa.

¿Quiénes son los trabajadores desaparecidos?

Entre las personas identificadas se encuentran ingenieros, geólogos, supervisores ambientales y personal de seguridad, varios de ellos originarios de Sonora, Chihuahua y otras entidades del país. Organizaciones del sector minero confirmaron la identidad de algunos de los desaparecidos a través de fichas oficiales y publicaciones en redes sociales.

La AIMMGM expresó su profunda preocupación por el caso y reiteró que se trata de profesionales con trayectoria y desempeño honesto dentro de la industria minera mexicana.

¿Qué han hecho las autoridades hasta ahora?

Fiscalías estatales de Sinaloa, Chihuahua y Sonora confirmaron la apertura de carpetas de investigación y la emisión de fichas de búsqueda para localizar a los trabajadores. No obstante, hasta el momento no se ha informado sobre operativos específicos ni resultados concretos en la zona donde ocurrieron los hechos.

Familiares denunciaron la falta de comunicación oficial y señalaron que fueron ellos quienes presentaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa ante la ausencia de acciones inmediatas.

El silencio de la empresa y la preocupación de las familias

Vizsla Silver Corp. no ha emitido un comunicado oficial sobre la desaparición de su personal. De acuerdo con testimonios de familiares, la empresa habría pedido mantener el caso en reserva, lo que generó molestia ante la falta de avances y respuestas claras.

Un contexto de violencia que golpea al sector minero

El municipio de Concordia se localiza en una región históricamente minera, pero también afectada por altos niveles de violencia e inseguridad. Sinaloa cerró 2025 como el año con más desapariciones en su historia, mientras que Concordia registra una de las tasas más altas del estado.

Llamado urgente a autoridades federales y estatales

Familiares de los trabajadores desaparecidos y organizaciones del sector hicieron un llamado urgente a los gobiernos estatal y federal para reforzar la búsqueda, garantizar la integridad de las víctimas y mejorar las condiciones de seguridad para quienes laboran en zonas de riesgo.

La comunidad minera nacional mantiene la exigencia de que el caso sea esclarecido a la brevedad y que se implementen acciones efectivas para prevenir hechos similares.