Continúa ISSSTE vacunación contra COVID, influenza y sarampión

vacuna contra el sarampión Ante el incremento en el número de casos a nivel nacional de personas que han contraido esta enfermedad, el ISSSTE convocó a la población derechohabiente o no, a aplicarse este biológico, así como por temporada invernal, las vacunas contra COVID-19 e Influenza

Ante el incremento de casos de sarampión a nivel nacional, el ISSSTE hizo un llamado a acudir a aplicarse la vacuna contra esta enfermedad, sin importar la derechohabiencia de las personas.

Asimismo, debido a la prevalencia de las bajas temperaturas y debido a que la temporada invernal concluye hasta marzo próximo, convocó a las personas, sobre todo aquellas pertenecientes a grupos vulnerables, a aplicarse las vacunas contra COVID-19 e Influenza.

El ISSSTE recordó que las vacunas se aplican de forma gratuita a la población en general sin importar la derechohabiencia.

Es importante mencionar que las personas que deben aplicarse la vacuna contra el sarampión son infantes menores de 5 años, jóvenes y adultos hasta 49 años sin antecedente de vacunación, así como a contactos de casos probables o confirmados.

Es necesario que las personas acudan a vacunarse, sin importar si son o no derechohabientes del instituto para recibir el biológico y evitar el riesgo de contraer esta enfermedad, que en casos graves pueden ocasionar la muerte.

La importancia de contar con esta vacuna, se debe al importante incremento en el número de personas que han contraído esta enfermedad, tal como lo anunció el propio titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, quien el pasado martes

Sostuvo que este brote se ha convertido en un foco de atención particular porque en el país se han confirmado más de 7,000 casos acumulados entre 2025 y 2026.

Ante ello, se reiteró el llamado a vacunarse contra el sarampión, al tratarse de una enfermedad vírica -altamente contagiosa de persona a persona, “que se transmite con facilidad por el aire, cuando una persona respira, tose o estornuda. Se caracteriza por la aparición de manchas pequeñas y rojas en la piel, lagrimeo, estornudo, tos, fiebre alta y puede causar otros síntomas graves y complicaciones a la salud”.

Esta vacuna se aplica en todas las unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención en el país, son la SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

Debido a que la temporada invernal todavía no concluye, se recordó que los grupos prioritarios para vacunarse y con ello reducir el riesgo de enfermedad grave en los casos de COVID-19 e Influenza son: infantes menores de cinco años, personal de salud, adultos mayores mujeres embarazadas, personas trasplantadas, inmunosuprimidas, con VIH, o con problemas respiratorios.