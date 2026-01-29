Temas del T-MEC planteados con EU ya se revisaron al 90%, asegura Ebrard

Marcelo Ebrard, secretario de Economía junto a Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX (Galo Cañas Rodríguez)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en su visita a Washington los temas relacionados con el T-MEC ya fueron revisados con los titulares del Departamento de Comercio de Estados Unidos en un 90 por ciento, por lo que confía en que no habrá problema para que el tratado entre los tres socios de Norteamérica continue.

Al participar en la Instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, Ebrard señaló que durante la reunión a la que asistió en la capital estadounidense donde se reunió con su homólogo Jamieson Greer, coincidieron en que se avanza de manera importante en los acuerdos previos a la revisión del acuerdo comercial, lo que permitirá a ambos países entrar con optimismo en la fase que será antesala para iniciar de manera formal el análisis de lo que es hasta ahora el T-MEC.

Ebrard aseguró que en el trabajo conjunto entre ambas naciones se avanzó mucho y “los 54 temas que planteó Estados Unidos, los 12 que planteamos nosotros tienen ya un avance superior al 90 por ciento, ya encontramos puntos de acercamiento”, aseguró.

El encargado de la Secretaría de Economía confirmó una vez más que su pronóstico es que el tratatado va a seguir adelante, lo que falta es que cada parte precise qué es lo que quiere de nuevo. Al respecto, afirmó que pronto habrán negociaciones también con Canadá, para lo que tienen una reunión pactada para el mes de febrero.

En lo que será la nueva coyuntura de cambio en las reglas mundiales del comercio, Marcelo Ebrard resaltó que México tiene nuevas posibilidades en industrias como Pharma, biotecnología, manufactura avanzada, centros de datos y manufactura avanzada, para lo que ya se tuvieron dos visitas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).