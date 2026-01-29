Empieza Salinas Pliego pago de impuestos adeudados al SAT en “abonos chiquitos”

Ricardo Salinas Pliego asegura que busca dar "vuelta a la página"

Luego de más de 20 años de “controversia” que se agudizó en los últimos meses, Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, empezó el pago de los poco más de 32 mil millones de pesos por concepto de impuestos, confirmó el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

La institución dependiente de la secretaria de Hacienda aseveró que Salinas Pliego realizó un primer pago por 10.4 mil millones de pesos, como parte del adeudo fiscal que mantiene con el fisco mexicano lo que marca el cierre de uno de los procesos de recaudación tributaria más relevantes de los últimos años.

El monto restante, equivalente a 21.7 mil millones de pesos, será cubierto mediante un esquema de 18 pagos, conforme a los mecanismos previstos en la legislación fiscal.

“De conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos”, se lee en el texto oficial.

El anuncio se da luego de que, el pasado 26 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grupo Salinas manifestó formalmente al gobierno federal su intención de cubrir los adeudos fiscales pendientes.

Esta decisión llega luego de más de 20 años de litigios judiciales,.

CAMPAÑA

Por su parte, Grupo Salinas, informó que la cifra cubierta supera los acuerdos originalmente establecidos en 2024 y lo hace por la necesidad de “dar vuelta a la página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.

Recalcó que durante las últimas dos décadas, Grupo Salinas ha pagado más de 300 mil millones de pesos por concepto de obligaciones fiscales.

“Nadie puede negar que cumplimos con México”, señaló

Grupo Salinas recalcó que este cumplimiento no solo ha sido histórico, sino que también responde a la intención de la firma y su presidente de cerrar la etapa de conflicto con la autoridad hacendaria.