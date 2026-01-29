Habilita AICM estacionamiento alterno por obras de remodelación; transporte gratis

El AICM en obras de remodelación de cara a la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo Cuartoscuro (Andrea Murcia Monsivais)

Debido a los trabajo de mantenimiento, remodelación y construcción, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Benito Juárez, puso a disposición de los usuarios una nueva opción de estacionamiento en un intento por evitar congestionamiento en las terminales aéreas.

El AICM informó que a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, durante las 24 horas, brindará el servicio de transportación gratuito a pasajeros que opten por no utilizar los estacionamientos de AICM que ya se encuentran saturados.

Los costos del estacionamiento en el Estadio GNP serán de 40 pesos por hora y un máximo de 350 pesos por día.

Recordó que los pasajeros deben de considerar llegar a las terminales del aeropuerto con dos horas de anticipación en vuelo nacional y tres, si es internacional

La medida, busca ofrecer una solución ante los trabajos de mantenimiento, remodelación y construcción que actualmente se realizan en los estacionamientos ubicados en las terminales principales del aeropuerto capitalino.

Con ello, los usuarios podrán usar el estacionamiento ubicado en la puerta seis del Estadio GNP, en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, donde su vehículo quedará resguardado, y desde ahí serán trasladados en camiones al aeropuerto capitalino.

El AICM pondrá a disposición vehículos en el Estadio GNP sin costo para que el usuario que tiene un vuelo programado sea trasladado, una vez que hayan estacionado su auto, para evitar demoras y facilitar su arribo oportuno a las terminales.

De acuerdo a las autoridades, se busca agilizar la llegada de los viajeros a sus zonas de abordaje, sobre todo en momentos de alta demanda.

“La zona de llegada y salida será en la bahía de Autobuses de Terminal 2, estando disponible el aerotrén y las unidades que dan servicio entre terminales, ambos de manera gratuita y sin necesidad de pase de abordar para trasladarse a la Terminal 1 y viceversa”, explicaron las autoridades.