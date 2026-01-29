Niegan que red consular mexicana en EU esté ejerciendo política en contra el país vecino

Consulado de México en Boston

La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado desmintiendo las versiones que han circulado en Estados Unidos en contra de los más de 50 consulados que residen en dicho país.

De acuerdo con las versiones emitidas en medios de comunicación y como parte del libro ‘El golpe de Estado invisible: Cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma’ del autor estadounidense Peter Schweizer, las red consular mexicana estaría propiciando supuestas actividades políticas en contra del país vecino.

“El trabajo consular de México trasciende administraciones y no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, donde quiera que se encuentren. Si bien es cierto que se han reforzado las tareas de protección y asistencia consulares, es absolutamente falso que se haya buscado influir o alentar la participación en procesos políticos internos de los Estados Unidos”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores en su posicionamiento.

Al respecto, la cancillería señaló que “la labor de la red consular de México en Estados Unidos se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y en el respeto, el compromiso y la reciprocidad, enmarcados en la Convención Consular de 1943 entre México y los Estados Unidos”.

Se agregó que las actividades que realizan en Estados Unidos se hacen en estrecha coordinación con las autoridades locales, estatales y federales, con pleno respeto a la legislación de dicho país y al principio de no intervención en asuntos internos.

Por lo anterior, se remarcó que sus actividades se basan en atender las necesidades de la comunidad mexicana y con el consentimiento del gobierno federal de los Estados Unidos, y se enfocan en prestación de asistencia y protección consular a personas de origen mexicano, incluyendo acciones como la expedición de documentos oficiales, visitas de apoyo a nacionales detenidos, repatriación de restos, entre otras.

Sheinbaum respalda política de ‘no intervención’

La mandataria nacional recalcó que su administración es “muy respetuosa” con el principio de “no intervención”.

”Si nosotros pedimos la no intervención a otros países, pues obviamente nosotros cumplimos con ese principio constitucional”, subrayó.

Puntualizó que el trabajo de los consulados está determinado por las leyes internacionales y lo que realizan es esencialmente la protección de los mexicanos en Estados Unidos.