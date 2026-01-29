¿Sabías que puedes consultar todo el archivo histórico de Profeco? Así funciona su nueva Biblioteca Virtual

Biblioteca Digital Profeco (Captura de pantalla)

Si alguna vez te has preguntado cómo eran los consejos para consumidores hace décadas o quieres saber más sobre tus derechos a la hora de comprar, ahora todo esto esto está al tu alcance en un solo clic pues la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto a disposición del público su Biblioteca Digital, un espacio en línea que reúne décadas de información pensada para orientar, proteger y empoderar a las y los consumidores.

A través del sitio https://bibliotecadelconsumidor.profeco.gob.mx/, cualquier persona puede consultar revistas, libros, historietas y materiales informativos que van desde los inicios de la Profeco hasta la actualidad con el objetivo de ofrecer herramientas que ayuden a tomar decisiones de consumo más informadas, responsables y seguras.

Revistas para un consumo responsable

Uno de los apartados más llamativos es “Un vistazo al pasado”, donde se encuentra la colección completa de la Revista del Consumidor, desde su primer número publicado en noviembre de 1976 hasta la edición más reciente, correspondiente a enero de 2026, además todas las revistas están digitalizadas y disponibles para su descarga.

Por otro lado también está la sección “Explora la Profeco por décadas” que permite recorrer la historia del consumo en México a través de una línea del tiempo interactiva que abarca los años setenta, ochenta, noventa y los dos mil.

Biblioteca Digital Profeco (Captura de pantalla)

Videos, podcasts y contenido multimedia de la Profeco

La biblioteca también incluye contenidos audiovisuales, en “Historias que se ven y se escuchan”, los usuarios pueden acceder al canal oficial de Profeco en YouTube, donde se encuentran programas como Revista del Consumidor TV, cápsulas transmitidas por Canal Once, el Quién es Quién en los Precios, además de secciones como Platillo Sabio, Tecnología Doméstica y los Estudios de Calidad, todo esto de manera gratuita.

Para quienes prefieren el formato de solo audio, el apartado Spotify Consumidor Podcast reúne episodios breves con información práctica para el día a día, ideales para escuchar en cualquier momento.

Información accesible para consumir concientemente

El archivo digital también resguarda revistas, libros y hasta cómics enfocados en la educación de consumo, así como materiales sobre derechos básicos disponibles incluso en lenguas indígenas, lo que amplía el acceso a la información para más personas.

Con esta biblioteca virtual, la Profeco refuerza su apuesta por un consumo informado y consciente, poniendo al alcance de todos una herramienta gratuita que combina historia, educación y servicio público.