Se busca crear camada de especialistas que enfrenten nuevos riesgos de ciberseguridad

Instalaciones de Infotec, ubicadas al sur de la ciudad en Avenida San Fernando (SUNNY QUINTERO)

La formación de especialistas mexicanos que enfrenten riesgos en torno a, por ejemplo, ataques informáticos o que echen mano de la Inteligencia Artificial para mejorar el desempeño gubernamental no se dejará a la suerte. En un punto de la Avenida San Fernando, en el sur de la Ciudad de México, está el Infotec, centro que coordina los esfuerzos de Gobierno Federal, instituciones de educación superior y las empresas multinacionales líderes en tecnologías informáticas para tener una primera camada de profesionistas mexicanos capaces de enfrentar retos tecnológicos de avanzada.

Este lunes 26 de enero dieron inicio los cursos de certificación ofrecidos por el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial que forma parte de la Estrategia de Transformación Digital impulsada por el Gobierno Federal. La iniciativa está respaldada por la Agencia de Transformación Digital, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y el Tecnológico Nacional de México, para dar formación gratuita a especialistas y personas interesadas en incrementar sus habilidades digitales para tener más oportunidades en el mercado laboral. Si todo va bien, de entre ellos deben salir aquellos especialistas que fortalezcan a las propias instituciones públicas responsables de la seguridad cibernética nacional.

Los cursos de certificación se encuentran respaldados por multinacionales como Google, Microsoft, Oracle, Sales Force, Softek, Meta, IBM, Ericsson, entres otras, que además brindarán la oportunidad de que las personas que egresen de los cursos, puedan ocupar un puesto laboral con ellos.

Crónica platicó con la Maestra Carmen Rodríguez, encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, quien explicó que las bases esperadas en la convocatoria para la primera generación del programa fue superada, ya que se tenía la expectativa de aceptar a 10 mil estudiantes, pero luego de que más de 26 mil se registraran al programa, el pasado lunes un total de 11 mil 63 comenzaron a trabajar de forma directa en los cursos especializados quienes fueron seleccionados tras aprobar un curso propedéutico intensivo de dos semanas a incisos de enero.

En un principio, platica Rodriguez, se tenía pensada esta estrategia para la formación de especialistas dirigida a jóvenes de los últimos semestres de carreras relacionadas a áreas tecnológicas que buscaran dirigir sus carreras a ámbitos especializados, sin embargo, la convocatoria llegó a distintos tipos de perfiles tanto académicos, como en rangos de edad, que quieren reperfilar sus intereses.

Carmen Rodríguez encargada del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (SUNNY QUINTERO)

La oferta de la Estrategia de Transformación Digital incluye formación en inteligencia artificial, ciberseguridad en cómputo, en la nube, en análisis de datos java mediante la impartición de curso hibridos: especialista impartirán los temas en línea y, cuando los participantes necesiten una asesoría puntual, podrán asistir alguna de las instalaciones del Tecnológico Nacional de México para tener atención personalizada.

Esta convocatoria se distingue de otras que han existido en años posteriores ya que en este programa, que fue anunciado en el mes de noviembre de 2025, se pretende brindar un acompañamiento a los estudiantes mientras se hacen responsables de su propia formación “tienen que aprender a estudiar y nuestro trabajo desde el sector público es orientarlos para que esto llegue a buen puerto.”

La maestra Carmen describe que la Estrategia de Transformación Digital tiene distintos componentes; uno que está pensado en el ámbito de la infraestructura y el desarrollo de software, y otro, el que ella denomina como “la más noble” que está dirigida a la formación de especialistas. Este componente tiene la intención de que quienes obtengan sus certificados, terminen formados como especialistas con capacidades probadas para poder competir en el mercado global.

De la misma forma, detalla que al ser el Centro Público de Inteligencia Artificial más grande de América Latina, un objetivo esencial del gobierno con esta iniciativa es formar no solo técnicos que arreglan desperfectos, sino que los egresados sean capaces de participar en la identificación de retos y buscar alternativas de solución a los problemas nacionales en la materia.

Por ejemplo, en el marco de la llegada de una gran oleada de turistas a México con motivo del Mundial de Fútbol 2026, el país se volverá blanco de múltiples ataques cibernéticos como lo han vivido otros países que albergan eventos de gran demanda mundial; por ello la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encuentra trabajando en un Plan Nacional de Ciberseguridad que pretende volver a México un país ciberresiliente, este podría convertirse en un escenario en el que estos nuevos certificados puedan colaborar gracias a su preparación especializada.

Para este objetivo se ha destinado un presupuesto inicial de alrededor de 25 millones de pesos por parte de Infotec, además, la SEP brindará al proyecto la colaboración de alrededor de 400 profesores del Tecnológico Nacional de México para acompañar a los participantes en su proceso de aprendizaje que durará 5 meses, o sea que concluirá en el mes de junio, y la siguiente generación del mes de julio a noviembre.

Una gran ventaja que ofrece este proyecto al ser de enseñanza híbrida, es que permite expandir los conocimientos y ser parte de los cursos de certificación mientras muchos de los participantes cumplen con otras actividades como escuela o trabajo.

Por ello se han habilitado hasta el momento 10 sedes para el programa de certificación la cuales son CDMX, Mérida, Tijuana, Puebla, Morelia, Oaxaca, Morelos, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz.

Hasta el momento se tienen 21 mil 596 personas en lista de espera para poder ser parte de esta Estrategia de Transformación Digital mientras que para la segunda generación se tiene un cupo programado para 15 mil participantes, aunque se espera llegar a acuerdos con las empresas participantes para aumentar el número de certificaciones debido al número de demanda.

Se proyecta que los espacios y las oportunidades para las próximas generaciones aumenten, ya que no solo se trata de brindar certificaciones, sino de abrir un espacio en el campo laboral a profesionistas que se están encargando de especializar su carrera cada día más por la oportunidad de encontrar un lugar en el ámbito público, dentro de las dependencias que forman este proyecto, o en las empresas que están respaldando dichas certificaciones.