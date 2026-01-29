Sergio Torres Félix es trasladado a un nuevo hospital: este es el estatus de salud del diputado de MC

Sergio Torres Félix El diputado fue traslado y protegido por un dispositivo de seguridad a casi 24 horas de sufrir un atentado con armas de fuego.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, quien fue víctima de un atentado a balazos el miércoles 28 de enero en el centro de Culiacán, fue trasladado este jueves a otro hospital bajo un fuerte operativo de seguridad integrado por fuerzas federales y estatales. De acuerdo con militantes de su mismo partido y de autoridades del estado, su condición de salud sigue siendo delicada, aunque estable, tras una cirugía exitosa realizada el día del ataque.

¿Cómo sigue el diputado Sergio Torres Félix Félix tras atentado en Sinaloa?

De acuerdo con el secretario de Salud del estado de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, Torres Félix continúa recibiendo atención médica especializada y su estado se mantiene delicado. El funcionario ha asegurado que se realiza un seguimiento permanente de la evolución de los legisladores afectados por el incidente.

El traslado de Torres Félix se llevó a cabo aproximadamente 23 horas después del atentado, sin que las autoridades hayan revelado el nombre del nuevo lugar por motivos de seguridad. El movimiento se realizó para proporcionar atención médica más especializada, mientras continúan las investigaciones sobre el ataque armado.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, confirmó en una conferencia de prensa que la intervención quirúrgica de Torres Félix fue exitosa, pero enfatizó la necesidad de al menos 48 horas de observación para reducir la inflamación cerebral y obtener un diagnóstico más preciso. Álvarez Máynez también mencionó que la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, quien resultó herida en el mismo ataque, se encuentra fuera de peligro, aunque perdió un ojo y requiere cirugías reconstructivas.

El gobernador Rubén Rocha Moya, quien visitó a las víctimas en las horas posteriores al atentado, señaló que el legislador permanece grave, pero con signos vitales estables y en recuperación. “Salir de la cirugía ya es una mejoría”, declaró el mandatario estatal, destacando que Torres Félix se encuentra intubado en terapia intensiva bajo cuidados especializados debido a la gravedad de las lesiones, que incluyen impactos en la cabeza.