Sheinbaum descarta operaciones de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano tras llamada con Trum

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó de manera tajante que México haya permitido o vaya a permitir operaciones conjuntas de fuerzas estadounidenses en territorio nacional, al subrayar que la cooperación bilateral en materia de seguridad se limita al intercambio de información, pero que cualquier acción operativa corresponde exclusivamente a las fuerzas mexicanas.

En conferencia matutina, la Mandataria federal aclaró que, durante su conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se abordó ninguna intención de intervención terrestre contra los cárteles, pese a que el ex mandatario estadounidense ha reiterado públicamente ese planteamiento en días recientes. Por el contrario, señaló que ambos coincidieron en que los avances en seguridad han sido positivos.

Sheinbaum también negó que en la llamada se haya tratado el caso de Ryan Wedding, ex atleta canadiense vinculado al crimen organizado, así como la supuesta participación del FBI en su captura. Esto, luego de que el Wall Street Journal publicara una nota en la que se sugería una intervención encubierta de autoridades estadounidenses en México.

Al respecto, la Presidenta sostuvo que el propio texto del medio estadounidense deja claro que las acciones realizadas fueron encabezadas por el Gabinete de Seguridad mexicano y que incluso se informó públicamente sobre el aseguramiento de bienes relacionados con el caso. Señaló que existe una diferencia entre el encabezado y el contenido de la nota, donde —afirmó— se confirma la postura que México ha sostenido desde el inicio.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que el país no acepta la presencia operativa de fuerzas federales, estatales o municipales de Estados Unidos en su territorio. Reiteró que esta posición ha sido comunicada de forma directa al Presidente Trump y que ha sido comprendida en el marco de una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía.

Además de los temas de seguridad, Sheinbaum informó que la conversación con Trump fue cordial y que también se abordaron asuntos comerciales. Destacó que, de acuerdo con el propio mandatario estadounidense, México mantiene el mejor acuerdo comercial del mundo, y que continúan las pláticas en torno a tarifas y las denominadas barreras no arancelarias, así como la revisión del T-MEC, aunque sin acuerdos concretos por el momento.

Finalmente, la Presidenta reveló que Trump reiteró su invitación para que visite Washington, aunque no se estableció una fecha específica. Indicó que ambos gobiernos acordaron mantener comunicación constante para dar seguimiento a los trabajos de sus respectivos equipos.