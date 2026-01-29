Tren Interoceánico operaba con varias anomalías el día de la tragedia

Surgen más dudas que claridad por la tragedia (EFE)

Tragedia Ferroviaria — El expediente del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre del 2025 y que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos de la Fiscalía General de la República (FGR), revela que el día de la tragedia, el ferrocarril circulaba con varias deficiencias, entre ellas que no contaba con velocímetro que indicará la velocidad a la que circulaba, tampoco tenía cámaras de seguridad ni contaba con equipo contra incendios.

Información de la FGR de la que hicieron eco Radio Fórmula y Latinus, refieren que el dictamen de la fiscalía resalta que el tren presentaba varias anomalías, entre ellas que éste no contaba con velocímetro.

Esta irregularidad impedía conocer con precisión la velocidad real del convoy durante el recorrido y dificultaba la supervisión adecuada por parte de la tripulación. Este hecho fue confirmado por un mayordomo de locomotoras ante la FGR.

En el expediente también se subraya que otras anomalías es que las cámaras instaladas en la locomotora no estaban habilitadas por falta de software compatible para su funcionamiento, asimismo, uno de los radios de comunicación tampoco podía usarse, lo que limitaba las posibilidades de registro y control de la unidad en tiempo real.

Otras deficiencias con las que operaba el tren es la ausencia de un sistema contra incendios en la locomotora con el número 3006.

De acuerdo con la revisión semestral de mantenimiento a este tren, reporta que éste carecía del equipo que podría ser crucial para la seguridad en caso de fuego o sobrecalentamientos.

El dictamen refiere que el personal enfrentaba limitaciones materiales para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos, aun cuando la normativa ferroviaria y los estándares de operación de pasajeros exigen mecanismos técnicos y de control que garanticen la integridad del servicio.

