Urge diputado del PRI a campaña de vacunación masiva por sarampión

El diputado federal priista Emilio Suárez Licona urgió a la Secretaría de Salud, en coordinación con la SEP, a realizar una campaña de vacunación con difusión masiva para inmunizar a toda la población contra el sarampión.}

El legislador mexiquense expuso que el pasado 20 de enero, la Secretaría de Salud federal reportó que, al 19 de enero de 2026 se acumulaban más de 7 mil 168 casos y 24 muertes asociadas al sarampión, de acuerdo con datos del Informe Diario del Brote de Sarampión de la Dirección General de Epidemiología.

“Antes del brote, que se originó en febrero de 2025, México, era el único país en el mundo en lograr el estatus de libre de sarampión, un certificado que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha retirado. Sin embargo, esto es el resultado de una evidente falta de inmunización. El propio titular de la Ssa, David Kershenobich, reconoció que durante la emergencia sanitaria por covid-19 se dejó de aplicar la vacuna contra el sarampión, situación que influyó directamente en el aumento de contagios registrado desde principios de 2025”, expuso el diputado.

Lamentó que hoy Más del 90 por ciento de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación.

El legislador indicó que los casos más graves y las defunciones predominan en personas con esquema de vacunación incompleto, en población infantil menor de un año y en adultos sin protección inmunológica de hasta 49 años.

“Es de destacar que el grupo de menores de un año presenta la tasa más alta, con 42.4 casos por cada 100.000 habitantes. El primer caso importado se notificó el 14 de febrero de 2025 en Chihuahua, en una menor sin esquema vacunal”, resaltó.

“La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles: Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, poliomielitis, rubéola y parotiditis infecciosa...”

Emilio Suárez reconoció que si bien es cierto que se está llevando a cabo la vigilancia epidemiológica, la realidad es que se ha fallado en la prevención de una enfermedad que hacía décadas no se presentaba por el éxito de las campañas de vacunación.

Según el secretario Kershenobich el país cuenta con más de 23 millones de vacunas para prevenir el sarampión; mencionó que la principal herramienta para enfrentar el brote ha sido la vacunación intensiva, con acciones centradas en alcanzar coberturas superiores al 95 por ciento de la población objetivo y así frenar la transmisión viral.

“Es responsabilidad del Estado contar con esas vacunas, el brote que se ha presentado es debido a la falta de cobertura que originó la desastrosa administración anterior”, apuntó el priista.