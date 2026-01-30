Acuerdan adquisición de frijol a productores de pequeña y mediana escala por parte de Verde Valle

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural acordó, tras un diálogo constante, establecer la comercialización justa del frijol con la empresa Verde Valle en beneficio de las y los productores de pequeña y mediana escala del país.

Mediante este acuerdo, la empresa se comprometió a que todo el frijol que comercialice en la República será cultivado y cosechado por productoras y productores mexicanos, además de que será adquirido de acuerdo al presente ciclo agrícola que concluye en agosto de 2026.

Lo anterior a través de mecanismos transparentes y verificables que permitan asegurar un precio justo por encima de los niveles prevalecientes en las zonas productoras y que reconozcan los costos de producción y aseguren la viabilidad económica para las y los productores.

El director general de Verde Valle, Germán Rosales Wybo, expresó: “Reiteramos nuestro compromiso con la calidad del frijol mexicano y con las y los productores de nuestro país”.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, afirmó: “Nos ayuda mucho que una empresa tan importante se sume a la comercialización justa del frijol, promovida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, es destacable y es una expresión de confianza porque todos necesitamos de todos”.

El acuerdo alcanzado suma al Plan de Autosuficiencia del Frijol —incorporado en el Plan México que busca la autosuficiencia en el abasto nacional de este grano— fortalece la soberanía alimentaria de nuestro país y permite avanzar en el cumplimiento de los compromisos número 62 y 64 de la Presidenta de México.