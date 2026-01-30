Democracia vive “momentos críticos”: PRI al arrancar plenaria

Trabajos de la plenaria del PRI rumbo al periodo ordinario que arranca este 1 de febrero

Al arrancar su reunión Plenaria, las bancadas del PRI en el Senado y Cámara de Diputados, habrá una postura firme del tricolor en el próximo periodo ordinario de sesiones que arranca este 1 de febrero frente a iniciativas del gobierno morenista que implican riesgos para el Estado de derecho y la democracia en México que –advirtieron—“vive momentos críticos”.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve citó entre ellas la Reforma Electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum a la que calificó como la “ley Maduro” y la de los “jueces sin rostro”

Ambas medidas, indicó, resultan contrarias a los derechos humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país. Adelantó que se dará continuidad de las denuncias ante cualquier intento de debilitamiento del marco legal y de concentración del poder.

Otros temas que planteará en este periodo ordinario son los casos de presunta corrupción y mala gestión.

Estos hechos, afirmó, generaron problemas sin solución gubernamental. La lista incluye asuntos vinculados con el Tren Maya, Birmex y Segalmex.

También subrayó las inconsistencias en la conducción de la política exterior, y destacó la responsabilidad del Senado en este ámbito

El l coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, adelantó que las prioridades del tricolor son la defensa de la democracia, garantizar presupuesto para salud y conocer la perspectiva económica para 2026.