Economía mexicana creció 0.7% en el segundo trimestre de 2025: INEGI

Hecho en México (Moisés Pablo Nava)

La economía mexicana ha registrado un crecimiento de 0.7% durante el segundo trimestre de 2025, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con cifras desestacionalizadas, el informe muestra que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0.7% respecto al trimestre inmediato anterior, mientras que la tasa anual mostró un incremento de 1.2%, lo que refleja una expansión moderada de la actividad económica nacional.

De acuerdo con el informe del INEGI, durante el periodo abril-junio de 2025 las actividades secundarias crecieron 0.8%, mientras que las terciarias avanzaron 0.7%. En contraste, las actividades primarias registraron una caída de 1.3% en la comparación trimestral.

A pesar del bajo dinamismo general, el sector terciario —que representa cerca de dos terceras partes del PIB— mantuvo un crecimiento anual de 1.7%, impulsado principalmente por el comercio y los servicios.

Crecimiento desigual

En razón de la tasa anual, el comportamiento de los sectores fue mixto. Las actividades primarias mostraron un incremento de 4.5%, impulsadas principalmente por el sector agropecuario; las terciarias crecieron 1.7%, mientras que las secundarias presentaron una contracción de 0.2%.

Con ello, el PIB oportuno acumuló un crecimiento de 0.9% durante el primer semestre de 2025 con respecto al año anterior, lo que confirma una desaceleración en comparación a años anteriores, aunque sin entrar en un escenario de recesión.

El INEGI señaló que la Estimación Oportuna del PIB permite conocer el comportamiento de la economía 30 días después de concluido el trimestre, con base en información estadística preliminar, modelos econométricos y estándares internacionales, sin sustituir al cálculo definitivo del PIB.

Crecimiento moderado y señales de estancamiento

De acuerdo con análisis de especialistas y reportes de otros medios, el crecimiento de 0.7% en 2025 representa el desempeño más bajo desde 2020, año en el que la economía se contrajo 8.5% a causa de la pandemia.

Aunque el país logró evitar una recesión en términos técnicos, analistas advierten que México enfrenta un escenario de estancamiento económico, caracterizado por bajo crecimiento, menor inversión y desaceleración en la productividad.