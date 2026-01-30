Harfuch asegura que “no va a parar” hasta encontrar a los diez mineros secuestrados en Sinaloa

Harfuch asegura que “no va a parar” hasta encontrar a los diez mineros secuestrados (Presidencia de México/EFE)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó este viernes que “no va a parar” hasta que den con el paradero de los diez mineros presuntamente secuestrados el pasado 23 de enero en Sinaloa.

“Decirle a las familias de las víctimas que todo el Gabinete de Seguridad, con funciones de la presidenta, no vamos a parar en su búsqueda”, expresó el funcionario durante la Mañanera desde la ciudad de Tijuana.

Asimismo, explicó que autoridades federales están colaborando en el operativo de búsqueda para encontrar a los mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, quienes habrían sido privados de su libertad por un comando armado.

Harfuch destacó que el ejército ha reforzado su presencia en Sinaloa, donde tiene “muchos elementos” desplegados y este jueves la Secretaría de Defensa anunció el envío de 1,600 militares ante la crisis de violencia que se vive en la entidad.

Aunque las investigaciones todavía son preliminares, el secretario comentó que no les consta que los trabajadores sufrieran amenazas previas a su secuestro.

Igualmente, puntualizó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos.

“Tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona y también estamos en su búsqueda”, agregó Harfuch, quien no dio más detalles de su identidad y de su posible implicación en este caso.

La misma compañía minera confirmó la desaparición de sus trabajadores en un comunicado, donde se informó que “como medidad de precaución” algunas actividades en la zona se suspendieron “temporalmente”.