INE aprueba sanción a partidos políticos por acciones indebidas de fiscalización

Sesión Extraordinaria del Consejo General, del Instituto Nacional Electoral,

En su Sesión Extraordinaria del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral, resolvió 10 procedimientos referentes a casos de fiscalización de partidos políticos nacionales, a los cuales se impuso una multa que en conjunto ascienden a 3 millones 650 mil pesos.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo, Jaime Rivera, reportó que la Unidad Técnica de Fiscalización analizó objetivamente los casos mencionados.

De estos, 2 correspondieron al proceso electoral ordinario 2020-2021; 3 al proceso recurrente 2023-2024; 4 a revisión de informes anuales correspondientes a ejercicios del 2023; y 5 casos por los que se impuso sanciones que en conjunto suman 6.1 millones de pesos entre varios partidos.

Las sanciones impuestas por el Instituto corresponden a: egresos sin destinos conocidos por 2.6 millones; un reporte sin veracidad por 3 millones 492 mil pesos; aportación prohibida por 8 mil 402 pesos; omisión por atender requerimientos por 10 mil 857 pesos, más una amonestación pública.

El Comisionado aclaró que en tres casos se declaró infundado el procedimiento porque no hubo elementos que acreditaran la falta, además, precisó que la sanción que se impusó fue de 4 mil 289 pesos con 13 centavos a los partidos PAN y PRI por omisiones al reportar gastos de publicidad en redes sociales, que fueron pagadas por personas físicas con actividad empresarial, por lo que al ser una aportación prohibida, se sanciona con el 200% del monto involucrado.

Al respecto, el diputado Guillermo Santiago Gutierrez, representante de Morena, intervino para acusar que el modus operandi de la coalición es “la simulacion de actos, la omisión deliberada de reportar información veraz, el uso de terceros para ocultar el origen real de los recursos, eso es lo que representa hoy el PAN, una practica sistemática de la violación a la ey electoral”.

Victor Hugo Sondón Saavedra de la bancada del PAN usó en defensa el argumento de que Morena es “el partido más tramposo en la historia de México”, por lo que no dudo en atacar señalando los infortunios de los gobiernos de la 4T como la inseguridad, falta de medicinas, falta de apoyo a escuelas y la reforma electoral .

“Dividen en todo momento al país, tratan de debilitar el sistema democrático para no tener pesos y contrapesos y no tener competencia electoral. Mira quién viene a hablar de tramposos”, señaló.