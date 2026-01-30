Marina del Pilar destaca reducción del 40% en homicidios y avances sociales en Baja California

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que el trabajo conjunto entre el gobierno federal y el estatal ha permitido que las políticas públicas se traduzcan en resultados concretos que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tijuana, la mandataria estatal dio la bienvenida a la jefa del Ejecutivo federal y definió a Baja California como una entidad fronteriza “trabajadora y orgullosa”, donde la coordinación institucional ya se refleja en obras, derechos y beneficios palpables para los habitantes de los siete municipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

Marina del Pilar subrayó que esta sinergia con la Federación ha permitido avanzar en proyectos de infraestructura que marcarán un punto de inflexión en la movilidad y el bienestar de miles de familias, al reducir tiempos de traslado y mejorar la vida cotidiana. En ese sentido, destacó la inauguración del viaducto elevado y los avances en materia hídrica, particularmente el proyecto de la planta desaladora de Playas de Rosarito, concebido para garantizar el suministro de agua en la zona costa.

“El acceso al agua no solo es bienestar, también es desarrollo estratégico”, señaló, al destacar que se trata de una obra largamente esperada que fortalecerá el crecimiento económico y social de la región.

La gobernadora también resaltó el impulso a proyectos logísticos estratégicos que, tras años de intentos fallidos, hoy avanzan gracias al respaldo federal, con el objetivo de consolidar a Baja California como una plataforma clave para el desarrollo del país.

Reducción de homicidios y delitos de alto impacto

En materia de seguridad, Marina del Pilar respaldó la estrategia federal basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención a las causas de la violencia, y aseguró que los resultados ya son visibles en la entidad.

Informó que en noviembre los homicidios dolosos disminuyeron más de 40 por ciento en Baja California, al pasar de un promedio diario de 7.13 casos en septiembre de 2024 a 4.3 en noviembre. Añadió que los delitos de alto impacto registraron una reducción acumulada cercana al 46 por ciento.

Como parte del combate a la extorsión, explicó que se creó una unidad especializada para la investigación y persecución de este delito, lo que ha derivado en la desarticulación de 23 células delictivas y la detención de 76 personas.

Avances sociales y combate a la desigualdad

En el ámbito social, la mandataria estatal afirmó que Baja California se posiciona actualmente como el estado con menor pobreza y menor desigualdad a nivel nacional. Detalló que la pobreza se redujo del 22.5 al 9.9 por ciento, mientras que la pobreza extrema pasó del 1.5 al 0.4 por ciento en un periodo de cuatro años.

“Eso es atender las causas, abrir oportunidades y cerrarle el paso a la violencia”, sostuvo.

Asimismo, destacó programas sociales que se han consolidado como derechos constitucionales en la entidad, como la Tarjeta Violeta, el Transporte Violeta y el programa de desayunos escolares, que beneficia diariamente a más de 330 mil niñas y niños en todas las primarias públicas del estado.

Mesas y Jornadas de Paz

Como parte de la estrategia de construcción de paz, Marina del Pilar informó que en Baja California se han realizado 320 mesas de paz, encabezadas por ella misma. Además, se llevaron a cabo 138 Jornadas de Paz, con la participación de 26 mil 951 personas.

En el caso de Tijuana, se brindaron 126 mil 729 atenciones en 36 colonias, con 15 mil 123 visitas domiciliarias, además de la recuperación de 54 espacios públicos.

Finalmente, la gobernadora reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el gobierno federal para consolidar un Baja California más seguro, con derechos garantizados y oportunidades reales para todas y todos.