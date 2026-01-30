Sheinbaum dice que se buscará ayudar a Cuba “sin poner en riesgo a México” por presiones de Trump

Claudia Sheinbaum MEX3384. TIJUANA (MÉXICO), 30/01/2026.- Fotografía cedida por la presidencia de México, que muestra a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando durante una rueda de prensa en Tijuana (México). Sheinbaum afirmó que su Gobierno buscará distintas alternativas para apoyar al pueblo cubano, tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba, y advirtió que esta medida podría "desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance" en la isla. EFE/ Presidencia de México /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) (Presidencia de México/EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su Gobierno buscará “distintas alternativas” para apoyar al pueblo cubano, esto luego de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

“México buscará distintas alternativas, evidentemente en la defensa también de México, obviamente, para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano que atraviesa un momento difícil en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional”, explicó la mandataria desde Tijuana, en Baja California y fronteriza con EU.

Asimismo, Sheinbaum advirtió, que los aranceles que anuncio el presidente estadounidense, Donald Trump, podrían “desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente a hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano”, por lo que se buscará ayudar a Cuba “sin poner en riesgo a México” tras las nuevas imposiciones del gobierno estadounidense.

Esta reacción de la gobernante mexicana se dio un día después de que Trump firmara la orden ejecutiva, en la que argumentaba que la ayuda a la isla “constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EU”.

En vista de esto, Sheinbaum le pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entablar contacto inmediato con el Gobierno estadounidense, para poder entender con precisión los alcances del decreto publicado por Trump.

“Y hacer saber también que hay que impedir una crisis humanitaria para el pueblo cubano”, dijo.

Sheinbaum declaró que México buscará resolver la problemática por medio de vías diplomáticas.

“He pedido al secretario (Juan Ramón) De la Fuente que hable con el Departamento de Estado para conocer los alcances y hacerle saber al gobierno de los Estados Unidos, lo que significaría una crisis humanitaria y sobre todo nuestra solidaridad siempre con el pueblo cubano, que es lo más importante”, añadió.

A falta de cifras públicas, distintos cálculos independientes estiman que Cuba precisa actualmente de aproximadamente 110.000 barriles de petróleo al día. De los cuales, poco más de 40.000 diarios son obtenidos de pozos en la costa norte de la isla. Cuba debe importar los restantes 70.000,pero la falta de divisas hace que no se alcance la cifra , lo que provoca apagones y escasez de combustible.

México se convirtió, a finales del año pasado, en el principal proveedor de petróleo a Cuba, después del colapso de las exportaciones desde Venezuela.

