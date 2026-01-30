¡Sí seguirá el T-MEC! Marcelo Ebrard promete que “sólo se van a agregar unas cosas”

Marcelo Ebrard (Mario Jasso)

Un día después de la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, donde trataron temas de seguridad y de comercio, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio nuevos detalles de las negociaciones entre ambos países y Canadá con respecto al T-MEC. El excanciller aseguró que el acuerdo comercial se mantendrá vigente y dio a conocer que las principales modificaciones se harán para satisfacer la visión del presidente estadounidense Donald Trump

El T-MEC se mantiene, estas son las modificaciones que habrá según Marcelo Ebrard

En entrevista con Azucena Uresti, el titular de la Secretaría de Economía habló de cómo van las negociaciones por el T-MEC. Ebrard estuvo recientemente en Washington para dialogar con sus homólogos estadounidenses y canadienses. Aunque afirmó que todavía faltan detalles por resolver, dijo que tiene la certeza de que el T-MEC se mantendrá vigente.

“Sí, el tratado sobrevive. El tratado va. Lo que tenemos que definir es lo que se tiene que agregar, tendrán que ser protocolos adicionales, no lo sé todavía en este momento, pero el tratado va a sobrevivir, yo no tendría ninguna duda”.

Además, dio un avance de cuáles serán las modificaciones que podría haber. Informó que el punto central serían las reglas de origen para que Estados Unidos pueda producir más cosas, algo que el presidente Donald Trump ha insistido en diferentes ocasiones.

“Yo creo que EU lo que quiere hacer es que el tratado esté más cerca de los planteamientos de Trump. En pocas palabras, más énfasis en reglas de origen, es decir en dónde se hacen las cosas por ponerlo de forma sencilla. Ahorita tienes reglas de origen en vehículos automotores que pueden llegar hasta el 75%, depende el tipo y él quiere que haya estas modificaciones. Veremos en qué términos y probablemente tengamos otros productos que se incluyan en esa lista de reglas más estrictas”.

¿Qué sigue en las negociaciones del T-MEC?

De igual forma, señaló que el siguiente paso será reunirse nuevamente con las tres partes involucradas en el tratado para seguir afinando estos detalles.

“Se inició el proceso de consulta junto con Canadá también, ellos ya terminaron y nosotros el nuestro. En los próximos días estaremos presentando los resultados, fuimos a todos los estados. Hay un consenso a favor del tratado y unos puntos de vista sobre lo que se puede cambiar, modificar o mejorar. El siguiente paso es organizarnos para hacer el proceso de revisión. ¿Qué es lo que Estados Unidos quiere plantear? y ¿Qué es lo que nosotros queremos planear?

Todavía no hacemos ese planteamiento oficial, pero sí estuvimos de acuerdo en los siguientes pasos. A eso es a lo que se refiere la presidenta, que vamos en el tiempo y tenemos muy buen diálogo con EU. También vamos a tener una visita en febrero de mi homólogo de Canadá, que viene con 231 empresarios, también tenemos que hacer lo propio con Canadá.