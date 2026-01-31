Arranca estrategia nacional para llevar libros gratis a estudiantes del Bachillerato y Normales : SEP

¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25 La SEP y el Fondo de Cultura Económica pusieron en marcha la estrategia para distribuir alrededor de 80 mil libros en bachilleratos y Escuelas Normales del país

La Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Fondo de Cultura Económica (FCE) iniciaron la estrategia nacional de libros gratuitos en planteles de educación media superior y Escuelas Normales con el programa ¡Para que las juventudes lean! 25 para el 25, un proyecto que busca fortalecer el hábito lector entre las juventudes del país.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que la estrategia contempla la distribución de 75 mil ejemplares en escuelas del Bachillerato Nacional y 10 mil libros más para las cinco Escuelas Normales de la Ciudad de México, con la idea de que el acceso a la lectura sea gratuito y directo para las y los estudiantes.

El arranque se realizó en Huitzilac, Morelos, donde se entregaron mil libros a la comunidad educativa del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 124 (CBTA 124). En ese plantel, cada uno de los 450 estudiantes recibió dos ejemplares, como una forma de garantizar que los libros lleguen directamente a sus manos.

Delgado Carrillo destacó que esta estrategia forma parte de los ejes educativos y culturales del Gobierno de México para avanzar hacia una República de Lectores.

Desde la SEP, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, subrayó que esta política refuerza el carácter humanista del Bachillerato Nacional, al acercar los libros a las juventudes como una herramienta para ampliar horizontes, fortalecer la identidad y fomentar la reflexión crítica desde la escuela pública.

Durante el arranque del programa, la gerente de Formación Lectora del FCE, Marilina Barona del Valle, presentó reseñas breves de algunos de los títulos entregados, que incluyen textos históricos, narrativos y poéticos enfocados en temas sociales, culturales y de memoria colectiva, con el objetivo de despertar el interés del estudiantado.

El director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), Mario Hernández, reconoció que este tipo de políticas de acceso gratuito a los libros ayudan a cerrar brechas educativas y a fortalecer la formación integral de las y los estudiantes.

“Son las y los futuros maestros quienes, desde su formación inicial, podrán promover la lectura colectiva en clubes de lectura”, señaló Concheiro.

Durante ese acto se entregaron 2 mil ejemplares a la BENM. Ahí, el director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, afirmó que la distribución gratuita de libros es una apuesta de fondo: “leer es democracia, leer es libertad y leer es aprendizaje”, expresó, al definir esta estrategia como una lucha de la civilización contra la barbarie.