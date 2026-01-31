Descarrilamiento del Tren Interoceánico: SEMAR reconoce que conductores no tenían licencia vigente

¿Qué ha pasado con la investigación del Tren Interoceánico tras el descarrilamiento en Oaxaca? SEMAR reconoce fallas administrativas: conductores no tenían licencia vigente. (Cuartoscuro)

El secretario de Marina (SEMAR), Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció que el personal que conducía el Tren Interoceánico, descarrilado el pasado 28 de diciembre a la altura del poblado de Nizanda, en Oaxaca, no contaba con licencia vigente.

Sin embargo, el titular de SEMAR remarcó que la falta de vigencia de este documento no está relacionada directamente con el descarrilamiento del tren, sino que corresponde a una falta de carácter administrativo.





¿Qué ha pasado con el Tren Interoceánico tras el descarrilamiento en Oaxaca?

Durante la Conferencia Presidencial de este 30 de enero, Raymundo Morales Ángeles, secretario de Marina Armada de México, (Semar) desmintió versiones que señalaban que el Tren Interoceánico circulaba sin velocímetro o que carecía de comunicación con la central ferroviaria.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Marina reconoció que las licencias del maquinista y del conductor del Tren Interoceánico, cuyo descarrilamiento provocó la muerte de 14 personas y dejó alrededor de 100 pasajeros heridos, no se encontraban vigentes al momento del accidente.





Investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico sigue abierta: SEMAR colabora con Fiscalía

Sobre el avance de las investigaciones, el funcionario puntualizó:

“No están terminadas las investigaciones. El reporte de la fiscal Ernestina Godoy fue preliminar; las investigaciones siguen y se tendrán que deslindar las responsabilidades que correspondan. Nosotros estamos colaborando en lo que la Fiscalía determine”, expresó el secretario de SEMAR.





Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca: esto es lo que han confirmado las autoridades federales

Autoridades federales han informado que el accidente ferroviario ocurrido en Nizanda, Oaxaca, continúa bajo investigación por parte de las instancias correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas técnicas y operativas del siniestro.

De manera oficial, SEMAR ha reiterado que, hasta el momento, no se ha determinado una causa definitiva del descarrilamiento, y que cualquier responsabilidad será establecida una vez concluidos los peritajes.