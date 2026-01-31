Es CURP documento oficial de identidad, dice Rosa Icela Rodríguez; anuncia visita del papa León XIV a México en 2026

CDMX — La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el documento oficial de identidad en México es la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

La encargada de la política interior del país afirmo que el gobierno federal transforma el derecho de la identidad, para que sea moderno, seguro y para todos.

“Con la reforma de 2025, convertimos la CURP en el documento oficial físico y digital, respaldado por una nueva plataforma que ya cuenta con más de 25.2 millones de registros biométricos como huellas y rostro, capturados en 145 módulos de 25 entidades federativas”, dijo al inaugurar la plenaria del grupo parlamentario de Moren en la Cámara de Diputados a la que asistieron 240 de 253 legisladores guinda.

Rodríguez Velázquez aseveró que los avance en la modernización de identificación ayuda en la localización de personas y permite saldar una deuda histórica al dar por primera vez una identificación oficial a niñas, niños y adolescentes. “Recuerden que, pues, solamente los que tenemos 18 años y en adelante tenemos una identificación oficial y ahora la CURP ayuda a dar una identificación desde el nacimiento hasta siempre”.

Señaló que actualmente se han emitido más de 44 millones de actas de nacimiento en línea, (y) se construye un sistema de identidad eficiente en beneficio de la población, aunque dijo que aún falta para concluir con estas acciones de gobierno.

Entre los anuncios que hizo, la funcionaria pública adelantó, sin fecha concreta de este año, la visita a México del papa estadunidense León XIV, a la par que se prepara la anfitriona del Mundial de Futbol, con tres sedes en el país: Nuevo León, Guadalajara y CDMX.

Rosa Icela Rodríguez además dio pormenores de la política de seguridad interior.

Reconoció como lamentable el accidente del Tren Interoceánico, en diciembre pasado en su tramo por Oaxaca.

“Desplegamos una atención inmediata y permanente. Por instrucción de la presidenta, instalamos un puesto de mando en Ixtepec, Oaxaca, para atender y acompañar a las familias, brindando servicio médico, psicológico y jurídico. Y a través de un seguimiento diario y personal, hemos garantizado que ninguna víctima y sus familiares enfrenten solos este proceso, porque nada, absolutamente nada, vale más que la vida y la tranquilidad de las personas. Estaremos personalmente atendiendo a las víctimas de este lamentable acontecimiento”.

Aseguró que este movimiento, que, dijo, representa Morena, no tiene derecho a fallarle a México.

La exsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana enfatizó en la obligación del gobierno la protección de la soberanía mexicana, y el bienestar de sus habitantes ante cualquier circunstancia adversa. Y en este punto recalcó que el futuro de América del Norte está en la cooperación, no en el conflicto.

“En tiempos donde retumban tambores de guerra en otras latitudes, México se mantiene firme como promotor del desarme y la solución pacífica de controversias”.

Dijo que los mexicanos somos herederos del espíritu del Tratado de Tlatelolco, esa hazaña diplomática mexicana impulsada por Alfonso García Robles, que libró a toda una región de la amenaza nuclear.

“Nuestras únicas armas son la aplicación de la ley, porque estamos convencidos de que la fuerza de una nación no se mide por su arsenal, sino por su capacidad para construir la paz”, expuso,

Y agregó que para 2026, la meta es establecer 29 consejos en los estados y mil 20 en municipios.

“Demanera complementaria se han instalado también en las colonias integradas, estos consejos por vecinas y vecinos que se organizan, se proponen y se quedan en las colonias, en las comunidades para actuar en conflictos entre vecinos. Y en coordinación con la Sedena y a través de la acción institucional de Sí al Desarme, Sí a la Paz, se ha logrado retirar de las calles 9 mil 120 armas de fuego y mil 169 granadas de forma voluntaria y anónima. Gobernar es servir, porque sabemos que un problema mal atendido escalará inevitablemente, convirtiéndose en una crisis de mayores consecuencias. Por eso nuestras herramientas principales son el diálogo y la atención. Por ello mantenemos buena coordinación y colaboración con los gobiernos de los estados, municipios y se apoya en la atención de asuntos prioritarios porque en la práctica la gobernabilidad depende de una gestión eficaz, economía estable, bienestar social y servicios públicos eficientes”, dijo.