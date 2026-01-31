Federación refuerza sus estrategias contra el Gusano Barrenador con la liberación de moscas estériles en la frontera de EU

Moscas estériles para combatir al Gusano Barrenador del Ganado El Gobierno de México puso en marcha una operación especial en el noreste del país para frenar el avance del GBG, mientras Estados Unidos reorientó la liberación de moscas estériles hacia la franja fronteriza

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) activó una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y una parte de la Huasteca Potosina, con el objetivo de detener y revertir el avance del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en estas zonas consideradas de riesgo para la ganadería.

Esta acción se da en un contexto de coordinación binacional, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos decidieran orientar la liberación de moscas estériles hacia la franja fronteriza, una medida que coincide con la postura técnica que México había planteado desde noviembre de 2025 en las mesas de trabajo entre ambos países.

Desde entonces, México propuso que la dispersión de moscas estériles se concentrara en contener los frentes de avance de la plaga, priorizando las áreas con mayor riesgo de propagación hacia nuevas regiones ganaderas; la decisión adoptada responde a los análisis técnicos permanentes que realizan ambos gobiernos y se ajusta al plan de acción conjunto firmado en agosto de 2025.

De manera paralela, Agricultura, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), desplegó en los estados involucrados un conjunto integral de acciones en campo, con la participación activa de los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, así como de asociaciones y uniones ganaderas.

El operativo incluye atención directa a los casos detectados, con capacitación a productores, curación de heridas y tratamientos preventivos al ganado; además de un refuerzo en la vigilancia y notificación, mediante visitas a las unidades de producción y trabajo cercano con las y los ganaderos, a esto se suma el control de la movilización segura del ganado, con inspecciones y medidas preventivas para reducir riesgos.

Las labores cuentan también con el apoyo de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal de Tamaulipas, como parte del esfuerzo para asegurar que las medidas se apliquen de manera ordenada y efectiva en las zonas afectadas.