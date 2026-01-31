La reforma electoral no será imposición ni vendrá de un escritorio: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante su intervención en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Pluralidad democrática — La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la reforma electoral cuenta con legitimidad ciudadana y no representa una imposición, es el resultado de un proceso construido a partir de la participación social y orientado a garantizar la pluralidad democrática y con la participación de todos.

Al participar en la inauguración de la cuarta reunión plenaria de los diputados federales de Morena, la secretaria de Gobernación subrayó que se garantizará que la reforma electoral del Ejecutivo no venga de un escritorio, sino que este legitimada por la voz del pueblo.

En la misma línea, Rosa Icela Rodríguez resaltó que el Congreso tendrá “su momento soberano” para debatir y votar la iniciativa, pero destacó que el proceso previo ha permitido que la propuesta llegue “nutrida y legitimada por la voz del pueblo” y no elaborada desde un escritorio. “Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte y dicte el rumbo del país”, señaló.

La funcionaria dijo que la iniciativa que abrió la ruta para la reforma electoral se conformó a partir de 63 audiencias públicas realizadas en todo el país, en las que se recopilaron mil 353 propuestas ciudadanas, lo que —dijo— demuestra que la prioridad del gobierno es mantener un diálogo abierto y con la participación de todos los sectores sociales.

La titular de Gobernación resaltó que el objetivo de la reforma es fortalecer la democracia garantizando la participación plural para consolidar con ésta un modelo de democracia participativa en el que el pueblo sea protagonista de la vida pública mediante consultas y votaciones sobre proyectos clave en comunidades, municipios y estados.

Durante su intervención, instó a los legisladores de Morena a mantener el compromiso hasta concretar las modificaciones legales necesarias para la transformación del país.

“Hay claridad en los tiempos, el Congreso tendrá su momento soberano para debatir y votar con todas las fuerzas representadas, pero con estos encuentros avanzamos en asegurar que la iniciativa que llegue sus curules, no venga de un escritorio, sino que esté nutrida y legitimada por la voz del pueblo. Vamos por un sistema donde la voz de la gente se escuche fuerte, y dicte el rumbo del país”.

