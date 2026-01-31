Muere bebé por complicaciones de sarampión en Tlaxcala; revelan esquema incompleto y automedicación

Muere bebé por sarampión en Tlaxcala: no estaba vacunado y recibió medicamentos sin receta (Gobierno de Tlaxcala)

La Secretaría de Salud de Tlaxcala confirmó el fallecimiento de un niño de 1 año de edad debido a complicaciones por sarampión, el primer caso de muerte por esta enfermedad registrado en la entidad, hecho que activó las alertas sanitarias debido a la falta de vacunación contra el virus.

De acuerdo con la dependencia estatal, el bebé, originario de Puebla, fue trasladado de emergencia debido al deterioro que presentó tras desarrollar síntomas relacionados con el sarampión.





Síntomas, deterioro y proceso del menor que murió a causa de sarampión

El trágico deceso del bebé comenzó tras presentar complicaciones asociadas al virus del sarampión del que estaba contagiado.

Según información oficial, el menor presentó fiebre de hasta 38 grados centígrados el 25 de enero, y para el 27 de enero desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares, por lo que recibió tratamiento sin valoración médica especializada.

Ante la dificultad respiratoria del menor, de 1 año y un mes de edad, su madre acudió el 28 de enero al Hospital General de San Pablo del Monte. Debido al deterioro general, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala.

Se activan protocolos de emergencia ante caso sospechoso de sarampión

Fue hasta su ingreso al Hospital Infantil de Tlaxcala cuando se activó el protocolo por caso sospechoso de sarampión.

En ese momento, el menor presentó hipoxemia refractaria, causada por alvéolos colapsados o inundados que no recibían oxígeno, una afección grave que requiere maniobras de rescate como la posición prona y el uso de oxigenación por membrana extracorpórea.

Durante su hospitalización, el bebé presentó choque, disfunción miocárdica y falla respiratoria, condiciones que derivaron en su fallecimiento a las 10:31 horas del viernes 30 de enero.

Tras el deceso, la Secretaría de Salud de Tlaxcala informó que el lactante, residente de la ciudad de Puebla, no contaba con su esquema de vacunación completo, en particular con la dosis correspondiente contra el sarampión.

La dependencia notificó el caso a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Asimismo, el sector salud exhortó a madres, padres y tutores a vacunar oportunamente a niñas y niños como medida fundamental de prevención.