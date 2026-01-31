Reconoce Segob labor legislativa y destaca avances

Grupo parlamentario Morena

La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció el trabajo de diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión por haber construido el marco legal que sustenta el llamado cambio de régimen en México, al tiempo que destacó avances en gobernabilidad, justicia social, seguridad, derechos humanos e identidad.

Durante un mensaje dirigido al Grupo Parlamentario de Morena, la dependencia federal señaló que en tres periodos ordinarios, el congreso aprobó reformas constitucionales para la igualdad sustantiva, la protección de las mujeres, la soberanía nacional, la prohibición del maíz transgénico, el fortalecimiento de la seguridad pública, la investigación policial y la procuración de justicia.

Asimismo, resaltó que los programas sociales de la cuarta transformación fueron elevados a rango constitucional, se impulsó el desarrollo ferroviario y se aprobaron cambios para prohibir el nepotismo y la reelección en cargos de elección popular, además de reformas al Poder Judicial.

La secretaría afirmó que este trabajo legislativo cuenta con respaldo institucional, al considerar que la gobernabilidad debe ser resultado de la justicia social y del respeto a los derechos humanos, y no de la imposición.

La dependencia pidió a los legisladores continuar con los pendientes como la modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la Reforma Electoral.

La Crónica de Hoy 2026