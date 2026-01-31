Voces republicanas en Texas piden que tratado de aguas con México se incluya en revisión del T-MEC

Desde Estados Unidos aumenta la presión para que México entregue sin tardanza el agua que marca el Tratado de 1944 (Archivo/Cuartoscuro)

Acuerdo comercial — El senador republicano por Texas, John Cornyn, pidió al Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que se incluya en la revisión del T-MEC el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Washington, ya que con esta medida habrá presión para el vecino del sur para dar cumplimiento a este acuerdo.

La petición de John Cornyn al Representante Comercial de EU, la hizo a través de una carta en la que le instó a tomar en cuenta esta solicitud y hacerla formal.

En la misiva con fecha 28 de enero de 2026, el senador texano de entrada le expresó que “le escribo para expresar mi preocupación por el incumplimiento, durante décadas, de las obligaciones de México en virtud del Tratado de Aguas de 1944 en relación con el uso de las aguas de los ríos Colorado y Tijuana, así como del río Bravo”.

En el documento el senador refiere que “el continuo incumplimiento por parte de México del Tratado de Aguas de 1944 ha resultado en importantes perjuicios económicos y pérdidas sustanciales para la industria agrícola del sur de Texas. Si no se toman medidas, otras operaciones agrícolas e industrias relacionadas en la región del sur de Texas seguirán en riesgo”, señaló.

Con este argumento, John Cornyn planteó incluir el tema en la revisión del tratado comercial: ”Le solicito respetuosamente que considere plantear el incumplimiento por parte de México del Tratado de Aguas de 1944 durante el proceso de revisión del T-MEC y que considere cualquier mecanismo posible para garantizar que México cumpla con las entregas anuales de agua a Estados Unidos”.

Finalmente cerró su mensaje: ”agradezco su liderazgo en el T-MEC y las relaciones comerciales con México, y espero con interés trabajar con usted y el Presidente Donald Trump en el análisis del Tratado de Aguas de 1944 y su posible inclusión en la revisión del T-MEC”, apuntó.

La Crónica de Hoy 2026