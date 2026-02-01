Deja Adán Augusto coordinación del Senado; “lo platiqué con quien lo tenía que platicar”.

En varias ocasiones Adán Augusto López aseguró que fue electo para permanecer los 6 años al frente de la coordinación de Morena en el Senado (Galo Cañas Rodríguez)

En medio de fuertes cuestionamientos y señalamientos de presunta corrupción, el senador Adán Augusto López Hernández anunció su decisión de retirarse de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, con el objetivo de concentrarse en trabajo territorial y de organización política rumbo a la elección de 2027, sin solicitar licencia a su cargo legislativo.

De momento la coordinación quedará a cargo de Ignacio Mier Velazco, quien era el vicecoordinador de la bancada.

En tanto que Adán Augusto será ahora el coordinador de Morena en la Cuarta Circunscripción rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados que está integrada por la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Durante un mensaje ante medios de comunicación y sus compañeros de bancada, López Hernández afirmó que su ciclo al frente de la coordinación se cumplió tras lograr la construcción de una mayoría calificada, consolidar el llamado “Plan C” y mantener un grupo parlamentario unido y fortalecido, en alianza con el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

“Como político profesional, al que le gusta asumir retos, considero que las tareas que teníamos encomendadas están cumplidas: construir una mayoría calificada, consolidar el Plan C y tener un grupo parlamentario unido”, expresó.

LA BARREDORA

Cuestionado sobre si su decisión estuvo relacionada con presuntos escándalos mediáticos, incluyendo señalamientos sobre sus ingresos o los vínculos atribuidos al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal “La Barredora”, López Hernández aseguró que la determinación fue tomada en las últimas horas y respondió a una evaluación política interna.

“Platiqué con quien tenía que platicar estas cosas”, afirmó, sin especificar nombres, y negó que su salida se deba a presiones externas.

Asimismo, descartó versiones sobre una posible designación como embajador y subrayó que no dejará el Senado ni el grupo parlamentario de Morena.

“Prefiero estar en tierra, en todo el país, ayudando al fortalecimiento del movimiento, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático”, sostuvo.

Ante preguntas sobre su situación legislativa, el senador aclaró que no solicitará licencia, por lo que continuará como integrante del Senado y del grupo parlamentario de Morena, combinando el trabajo legislativo con labores de organización territorial.

El legislador recordó que, a lo largo de su trayectoria, ha dejado cargos antes de concluirlos para asumir nuevas responsabilidades políticas, como cuando fue diputado local, diputado federal, senador en una legislatura anterior, gobernador de Tabasco y posteriormente secretario de Gobernación.

En ese sentido, explicó que ahora recorrerá el país para fortalecer a Morena de cara a los comicios de 2027, con énfasis en las entidades con mayor padrón electoral, con el objetivo de ganar la mayoría de las gubernaturas en disputa y conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado.

Tras su decisión, el grupo parlamentario de Morena designó por unanimidad al senador Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador, cargo que conlleva también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Adán Augusto deseó éxito a su sucesor, a quien calificó como “amigo y hermano”, y aseguró que será un gran coordinador y presidente de la Jucopo.

Por su parte, Mier Velazco reconoció públicamente el trabajo de López Hernández, al destacar su habilidad política y capacidad de negociación, factores clave —dijo— para lograr la mayoría calificada que permitió cumplir con el mandato electoral de Morena.

“Sin lugar a dudas, el cumplimiento del Plan C no hubiera sido posible sin el talento y la habilidad política de Adán Augusto”, afirmó Mier, quien subrayó que su salida de la coordinación fue voluntaria y orientada a fortalecer la organización territorial del partido.

Respecto a la estructura administrativa del Senado y a los colaboradores cercanos que lo acompañaron durante su coordinación, señaló que no habrá decisiones precipitadas y que cualquier ajuste deberá hacerse tras una evaluación “serena”, basada en resultados.

“Hasta ahora, todos los servidores públicos han dado resultados en el Senado de la República”, puntualizó.