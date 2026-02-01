Despliegan mil 190 elementos de la Defensa para búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

1,190 efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea participarán en la búsqueda de mineros de Concordia

Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa realizó el despliegue de 1,190 elementos a Concordia, Sinaloa para participar en el operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos.

En el operativo participarán 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales y tres células de investigación con ingenios tecnológicos, quienes tienen la misión de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno del estado.

El despliegue de personal y medios se realizó vía aérea desde la Ciudad de México y otras entidades del país, empleándose una aeronave Boeing 737 de transporte pesado; 2 aviones T-6C y 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Participan 800 efectivos del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que estas acciones se realizan bajo las órdenes de la Presidenta Claduia Sheinbaum y el Secretario de Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla.

Los 10 mineros desaparecieron en el poblado de Pánuco el pasado 23 de enero cuando un grupo fuertemente armado secuestraron a los trabajadores de empresa minera Vizsla Silver Group en un acto que la fiscalía local investiga como “desaparición cometida por particulares”.

Las tareas se realizan en apego a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos, en beneficio de la población sinaloense.