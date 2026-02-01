Ejecutivo abierto a correcciones en reforma electoral: Rosa Icela Rodríguez; pide unidad a Morena en Senado

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez flanqueada por la presidenta del Senado, y el coordinador de la bancada, Laura Itzel Castillo e Ignacio Mier durante la plenaria de Morena en la Cámara Alta.

Luego de que Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez pidió a la bancada guinda en la mantener la unidad en la Cámara Alta y expresó la disposición del Ejecutivo para mantener un debate “absolutamente abierto” sobre la reforma electoral que está en marcha ante los cuestionamientos y dudas que ha generado esta iniciativa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

“(Nos pidió) Que mantengamos la unidad en torno a nuestro proyecto transformador y en eso coincidimos y respaldo total a la presidenta de México”, aseveró el nuevo coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco

La encargada de la política interna del país acudió a la Reunión Plenaria de Morena en el Senado donde pidió a la bancada mantener la unidad y el ritmo en la agenda legislativa que interesa al país donde destacó la reforma electoral.

En ese contexto, la titular de Gobernación refrendó a sus senadores la disposición del gobierno federal de mantenerse “absolutamente abierto al debate” para hacer correcciones y mejoras al proyecto de reforma electoral que la presidenta Sheinbaum presentará en la primera quincena de febrero al Congreso de la Unión.

Así lo reveló el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral , quien aplaudió esta disposición al debate pues adelantó que en lo personal tiene varios cuestionamientos y dudas sobre todo en cuanto a mantener la figura de diputados y senadores plurinominales.

También expresó su preocupación sobre el planteamiento de recortar recursos y financiamiento a los partidos políticos, la autonomía del INE y la elección en urnas de consejeros del INE, lo que consideró que “sería un error”.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez tiene en marcha una serie de negociaciones y cabildeos con los aliados de Morena, PT y PVEM en un intento por convencerlos de apoyar la reforma electoral que impulsa la presidenta Sheinbaum.

Sin embargo, PT y PVEM se mantienen reticentes sobre todo en cuanto a respaldar la propuesta de eliminar 100 diputados y 32 senadores plurinominales así como el recorte del 50 % a las prerrogativa so recursos de los partidos.

La encargada de la política interna acudió este sábado a la reunión plenaria del PT en el Senado y ante su dirigente nacional, Alberto Anaya les pidió continuar con el apoyo a las modificaciones estructurales necesarias, entre ellas la reforma electoral.

“La mejor forma de defender la democracia es renovándola para que sirva mejor a la sociedad”, dijo

Con esa reforma electoral --aseveró--“no buscamos debilitar a la pluralidad, sino transitar hacia una democracia participativa”.

Rodríguez reconoció “la gran aportación de las bancadas petista para la construcción de la Cuarta Transformación.

Mier Velazco informó que la titular de Gobernación les hizo un informe detallado de los logros que de manera conjunta en la colaboración republicana han tenido las Cámaras especialmente el Senado con la Secretaría de Gobernación.

La secretaria les pidió que no dirimieran sus dificultades en público, sino que, en cortito, ¿pero se puede?

-- No, pero ¿por qué? No, a nosotros lo que se tapa a los tres días apesta, no. Al contrario, que se oree todo, consideró