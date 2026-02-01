Pide Segob a PT respaldar reforma electoral; no hay postura definida del partido

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez junto al líder del PT , Alberto Anaya durante la Reunión Plenaria de ese partido.

La secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez acudió este sábado a la reunión plenaria de los senadores y diputados del Partido del Trabajo (PT) y ante su dirigente nacional, Alberto Anaya les pidió continuar con el apoyo a las modificaciones estructurales necesarias, entre ellas la reforma electoral.

“La mejor forma de defender la democracia es renovándola para que sirva mejor a la sociedad”, dijo

Con esa reforma electoral --aseveró--“no buscamos debilitar a la pluralidad, sino transitar hacia una democracia participativa”.

Ello cuando los aliados de Morena, PT y PVEM han expresado su reticencia a respaldar la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum donde se plantea eliminar al menos 100 diputados y los 32 senadores plurinominales además de recortar en un 50 % los recursos a los partidos.

Al participar en la Cuarta Reunión Plenaria de sus aliados políticos, Rosa Icela Rodríguez reconoció “la gran aportación de las bancadas petista para la construcción de la Cuarta Transformación.

Los Grupos Parlamentario del Partido del Trabajo expresaron su absoluto respaldo a las reformas prioritarias de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que habrán de aprobarse durante el Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura.

Sin embargo, la vice coordinador del PT en el Senado, Geovanna, Bañuelos de la Torre advirtió que no hay postura definida sobre la reforma electoral todavía, pero se trabaja para lograr acuerdos.

En ese sentido se declararon listos para debatir y aprobar las reformas en materia electoral, el Procedimiento Contencioso Administrativo, Jueces sin Rostro; así como en materia de abuso sexual y de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental y la reforma para la reducción de la jornada laboral.

Alberto Anaya y la senadora Geovanna Bañuelos, coordinador y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo afirmaron que en el Congreso de la Unión continuará su apoyo a las reformas prioritarias del Ejecutivo.

Asimismo, informaron que durante este nuevo periodo de sesiones, los senadores trabajaran una agenda propia basada en ejes como la protección de seres sintientes; regulación de la inteligencia artificial; protección digital a niñas, niños y adolescentes, salud física y mental; propiedad intelectual; derechos humanos; educación; equidad de género, seguridad y campo.

“El Partido del Trabajo no sólo es un aliado, sino una fuerza política indispensable para la gobernabilidad de este país. Ustedes han demostrado que son la bancada que trabaja por y para el pueblo y siempre han puesto a la clase trabajadora y las causas sociales por delante, por ello, los avances logrados son fruto de su sensibilidad y compromiso”, subrayó.

En la Reunión Plenaria, también se contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrad Casaubon, quien destacó las fortalezas de la economía y señaló algunos de los retos para la revisión del T-MEC.

Marcelo Ebrard enfatizó que actualmente México es el país que tiene el mejor acuerdo económico con Estados Unidos en el mundo, con una tasa efectiva de 4.18%, ubicándolo como el principal exportador del vecino del norte. Y explicó que el reto para 2026 es mantener la estructura del Tratado existente y mejorar la tasa efectiva.

Finalmente, el secretario de Economía señaló que los logros de la política económica de la 4T se han traducido en bienestar, ya que se ha logrado sacar de la pobreza a 13 millones de mexicanos, además se ha logrado diversificar las exportaciones, incrementar el salario mínimo y reducir la tasa de desocupación.