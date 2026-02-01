Presidenta Sheinbaum: esta semana México enviará ayuda humanitaria a Cuba

Sheinbaum enviará ayuda humanitaria a Cuba En gira de trabajo por Sonora, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esta semana se enviará ayuda humanitaria de alimentos y otros enseres a Cuba, mientras se resuelve por la vía diplomática el tema del envio de petróleo a la isla

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que esta semana

se planea enviar ayuda humanitaria a Cuba, “es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina (Semar) de alimentación y otros productos”, ello, sostuvo, en tanto se resuelve de manera diplomática “todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias”.

Ello, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que aplicaría aranceles a aquellos países que vendan petróleo a la isla, y días después la Presidenta Sheinbaum Pardo, ha venido declarando que en la reciente conversación telefónica con el mandatario estadunidense, no se habló de dicho tema.

La jefa del Ejecutivo Federal aseveró que el envío de dicha ayuda “es por razones humanitarias... Estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales”.

Señaló lo anterior, en el marco de una gira de trabajo que la mandataria realizó este domingo en el estado de Sonora, en donde estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño, durante la presentación de diversos proyectos de inversión para ampliar la capacidad de movimiento de mercancías y contenedores en el puerto de Guaymas.

“Eso es importante como lo dije en la conferencia de prensa no hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba, y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla, entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como lo hemos dicho es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla, pero mientras tanto vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano.

“Cuando sí se tocó el tema -abundó-, fue en la conversación que tuvo el secretario de Relaciones Exteriores (Juan Ramón de la Fuente) con el secretario (de Estado de los Estados Unidos), Marco Rubio, ahí sí tocaron el tema, y como lo digo estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano, porque este no es un asunto de los gobiernos sino de apoyo para evitar una crisis humanitaria en Cuba, y mientras tanto vamos a enviar alimentos y otras ayudas importantes para la isla.

En otro tema, la mandataria federal adelantó que en la conferencia mañanera de este lunes, se llevará a cabo la inauguración del tren que va de Santa Fe a Observatorio en la Ciudad de México, con lo que, resaltó, se completa finalmente el Tren Toluca-Ciudad de México.