Academia Mexicana de Pediatría exhorta a la población a vacunarse contra sarampión

Vacunación contra el Sarampión

La Academia Mexicana de Pediatría comunicó que durante los últimos años, los programas de inmunización han enfrentado retos como la desinformación en redes sociales y la percepción errónea de que las enfermedades ya no representan un riesgo, la cual permite la reintroducción y diseminación del virus, como el de sarampión.

“Cerca del 20 por ciento de las personas no vacunadas que contraen sarampión requieren hospitalización; 1 de cada 20 enfermos desarrolla neumonía; 1 de cada 1000 puede presentar encefalitis, y entre 1 y 3 de cada 1000 fallecen por complicaciones. Además, existen secuelas a largo plazo como la panencefalitis esclerosante subaguda, una enfermedad neurológica rara pero mortal”, aseguró la asociación.

Debido a esto, la academia enfatizó la vacunación oportuna con la vacuna triple viral (SRP: sarampión, rubéola y parotiditis) para prevenir la enfermedad y cortar la cadena de transmisión. Además, recomendó verificar esquemas completos, aplicar dosis de rescate en niñas, niños, adolescentes y adultos sin antecedente vacunal, reforzar la vacunación en contextos de brote y aplicación de dosis adicionales cuando está indicado por la autoridad sanitaria como la dosis cero en niños de 6 a 11 meses de edad en lugares de alta transmisión.

La asociación recalcó la importancia de acudir de inmediato a los servicios de salud ante la presencia de fiebre, evitar la automedicación y fortalecer la detección oportuna de casos para prevenir nuevos contagios. Añadieron que la vacunación contra el sarampión es segura, gratuita, efectiva y es la principal herramienta para prevenir la enfermedad. También indicaron que puede llamar al 079 para saber cuál es la unidad más cercana donde se brinda atención 24 horas todos los días.

