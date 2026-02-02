Derechohabientes del ISSSTE beneficiados con jornada quirúrgica de urología y tumores subdérmicos

Jornadas quirúrgicas en el ISSSTE de Mérida Jornadas quirúrgicas de urología del ISSSTE en Mérida, benefició a derechohabientes con intervenciones para la extracción de cálculos renales y tumores subdérmicos

El ISSSTE informó que durante noviembre y diciembre pasado, se realizó una jornada quirúrgica de urología, lo que permitió la extracción de cálculos renales y tumores subdérmicos, en beneficio de derechohabientes de Mérida, Yucatán.

Personal médico y de enfermería llevaron a cabo dos jornadas quirúrgicas de litiasis renal -formación de cálculos (piedras) en el riñón-, vías urinarias y tumores subdérmicos -bultos que crecen bajo la piel-, en beneficio de 61 derechohabientes, cuya recuperación ha sido satisfactoria.

El instituto, encabezado por su director general, Martí Batres enfatizó que todos los procedimientos fueron ambulatorios, por lo que los pacientes fueron dados de alta en las primeras 12 horas después de la cirugía y recibieron atención médica de seguimiento para garantizar su óptima recuperación.

En los últimos días de noviembre, durante la primera jornada en la Clínica Hospital (CH) “Mérida”, se extirparon cálculos renales a 36 pacientes, con procedimientos modernos y mínimamente invasivos.

En la segunda jornada, realizada en diciembre, en la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades 12Q (CMFE) de Mérida, el médico Jesús Roberto Ángeles Varela intervino a 25 pacientes para extraerles lipomas y tumores subdérmicos.

El subdelegado médico del ISSSTE en Yucatán, Mario Alcocer Basto, destacó el esfuerzo del personal de salud de todos los niveles para llevar a cabo este logro, además de que agradeció “la confianza de la derechohabiencia y reconocemos el esfuerzo de todo el personal que hizo posible este logro... quienes con su entrega y vocación hicieron de estas jornadas un verdadero éxito”, externó.