Estrategia Vive saludable, vive feliz registra más de 66 mil escuelas atendidas y 8.3 millones de estudiantes valorados

Campañas realizadas por la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz.

Según las declaraciones del secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz se ha consolidado como una política pública prioritaria del Gobierno de México que garantiza el bienestar integral de niñas y niños de educación primaria.

El funcionario habló respecto a las más de 66 mil asambleas que se han realizado de acuerdo a las Jornadas de Salud Escolar y dijo que han contado con la participación de más de ocho millones de madres, padres y tutores quienes brindan consentimiento para para realizar las campañas de salud, que incluyen valoración de peso y talla, agudeza visual, salud bucal y pláticas de promoción de estilos de vida saludables de sus hijas e hijos.

Durante el periodo de marzo de 2025 a enero de 2026 el programa logro la valoración de más de ocho millones de estudiantes en 66 mil diferentes escuelas primarias públicas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias.

Las 738 brigadas de salud escolar han sido parte de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Salud,

El titular de la SEP precisó que ocho entidades federativas: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ya concluyeron las jornadas de salud, beneficiando a más de tres millones de estudiantes de 28 mil 481 escuelas, mientras que Hidalgo y Sinaloa finalizarán en febrero y el resto de los estados lo hará antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.

Delgado Carrillo habló respecto a la colaboración con la iniciativa privada y declaró que gracias a ella se cuenta con dos millones de lentes gratuitos para niñas y niños con problemas de agudeza visual, mismos que serán entregados durante el presente ciclo escolar.

Añadió que, para la atención de niñas y niños con problemas de estado nutricional y de salud bucal se han brindado más de 700 mil atenciones médicas a nivel nacional en el IMSS Ordinario, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud, instituciones que cuentan con más de 4 mil 500 clínicas en todo el país.

La estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte ya de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) desde el ciclo 2025–2026, y cuenta con un repositorio digital en constante actualización en vidasaludable.gob.mx donde los interesados pueden consultar materiales de apoyo para familias, docentes y comunidades escolares.