Finabien se posiciona como una de las mejores remesadoras

Finabien, una de las mejores remesadoras

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó este lunes el monitoreo semanal que se realiza entre las remesadoras y destacó que Financiera para el Bienestar (Finabien) es la remesadora que realiza más cambios de pesos por dólares y envían los paisanos mediante depósito bancario o transferencia.

La dependencia informó que Finabien otorgó 371 pesos más durante todo el mes de enero en comparación con la que mostró menor rendimiento, Ria Money Transfer. En el comparativo más reciente basado en un envío de 400 dólares al país, Finabien entregó 7,062.81 pesos, contra 6,645.63 pesos que ofreció Ria Money Transfer, una diferencia de 417.18 pesos.

Para la modalidad de envíos en efectivo, Pangea Money Transfer fue la mejor opción al ofrecer 7,072.00 pesos, y Wells Fargo la de menor beneficio pues entregó 6,678.00 pesos por 400 dólares.

Adicionalmente, en el marco del 50 aniversario de la Profeco, recomendaron leer la edición de febrero de la Revista del Consumidor que contiene un texto alusivo a esta fecha, un estudio de calidad sobre pastas dentales y otro sobre cepillos eléctricos, así como recomendaciones para cuidar las finanzas en pareja dada la proximidad del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

