Impulsa PAN reforma que elimina reserva de información en obras públicas incluidas las ejecutadas por fuerzas armadas

Fuerzas armadas a cargo de obra pública en México.

Ante la opacidad e irregularidades que se registran en varias de la obras gubernamentales, el PAN impulsa iniciativa para fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF ) a fin de auditar en tiempo real las obras públicas incluidas aquellas a cargo de las fuerzas armadas.

Los panistas advirtieron que, durante los últimos años, el Gobierno Federal ha impulsado megaproyectos marcados por sobrecostos, advertencias técnicas ignoradas y una supervisión deficiente.

Esta combinación –alertó--ha derivado no solo en daños al erario, sino en consecuencias humanas irreparables, como ocurrió con el reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico.

La iniciativa establece que la ASF pueda auditar obras públicas en cualquier momento del ejercicio fiscal, especialmente cuando existan indicios de corrupción, sobreprecios, fallas estructurales o accidentes.

Asimismo, se elimina la posibilidad de reservar información relacionada con el uso de recursos públicos, independientemente de que las obras sean ejecutadas por dependencias civiles o por las Fuerzas Armadas.

La propuesta plantea reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que la ASF pueda auditar en tiempo real para precisar y sin restricciones discrecionales.

“Planteamos dos cosas muy sencillas, pero sumamente importantes: que no pueda seguir existiendo reserva en la información tratándose de obras públicas y que existan auditorías en tiempo real, con el fin de precisar.

No importa quién construya la obra, lo importante es que se trate de recursos públicos y que no se vuelva a esconder información mientras se expone a las familias mexicanas”, explicó el l coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi

La propuesta también busca evitar que las observaciones y advertencias de la ASF queden archivadas sin consecuencias, como ha ocurrido en distintos proyectos prioritarios del actual gobierno.

El PAN reprochó que la fiscalización tardía no previene daños, solo los documenta cuando ya es demasiado tarde.

Con esta reforma, el PAN plantea un nuevo estándar de rendición de cuentas, donde el Estado tenga la capacidad de detectar irregularidades a tiempo, corregir fallas estructurales y sancionar responsabilidades antes de que se repitan tragedias que pudieron evitarse.