Impulsan cambios en la ley, inversión y tecnificación de riego para beneficio de productores vitivinícolas y hortofrutícolas en Baja California

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán junto a productoras y productores vitivinícolas y hortofrutícolas del estado de Baja California

En reunión con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y la la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Baja California, Mónica Vargas Núñez, productoras y productores vitivinícolas y hortofrutícolas del estado expresaron sus problemas y planteamientos relacionados con la sanidad, justicia laboral y seguridad social, mejora en la infraestructura carretera, escasez de agua, sustentabilidad, capacitación y transferencia tecnológica.

Los productores destacaron que el consumo de vino en México sigue en aumento por lo que se necesita más agua disponible para sembrar más viñedos a través de la tecnificación del riego. Tan sólo en el Valle de Guadalupe se produce el 70 por ciento del vino nacional.

El titular de la Secretaría de Agricultura aseguró que el gobierno federal dio instrucciones de escuchar de primera mano a las y los productores, construir soluciones conjuntas y fortalecer temas clave como la sanidad, la infraestructura y la comercialización, para que el campo sea más competitivo y sostenible, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó acciones como cambios en la ley, inversión y tecnificación de riego.

Respecto a la agricultura, indicó que el objetivo es la tecnificación en 17 distritos de riego, uno correspondiente a Baja California, para hacer un uso más eficiente de este recurso e incrementar la producción y la productividad de alimentos.

Berdegué Sacristán acentuó que los esfuerzos también se han encaminado a impulsar la tecnología en el sector agropecuario y en el cumplimiento de las medidas de simplificación de trámites administrativos en Senasica y Conapesca, con el fin de avanzar hacia un gobierno eficiente, menos burocrático y sin corrupción.

La secretaria de Agricultura de Baja California, Mónica Vargas reiteró el respaldo del Gobierno del Estado al sector productivo y puso a disposición de las y los asistentes los programas y servicios de la SADER B.C., además, destacó que para el gobierno estatal es prioridad acompañar al sector vitivinícola y hortofrutícola.

Por lo que, afirmó, trabajan de manera coordinada con la Federación para atender sus necesidades, fortalecer la sanidad, impulsar la infraestructura y generar condiciones que permitan mayor competitividad y desarrollo para el campo bajacaliforniano.