No debe normalizarse el dolor en el menstrual, puede ser un trastorno ginecológico

Dolor menstrual Especialista advierte que el dolor menstrual no debe normalizarse, ya que hay trastornos ginecológicos que mal atendidos son diagnosticados hasta 10 años, en etapas avanzadas cuando ya existe afectación (La Crónica de Hoy)

El dolor menstrual intenso que limita actividades cotidianas, como el desempeño laboral, acudir a la escuela e incluso la intimidad en pareja no es una condición normal y por lo regular, suele estar asociado a problemas ginecológicos que requieren atención médica.

Así lo señaló la doctora Lourdes Flores, directora médica del Instituto Médico de la Mujer, advirtió que estos dolores pueden ser el inicio de distintas enfermedades que por desconocimiento se deja pasar el tiempo, cuando ya existe afectación persistente en la salud reproductiva.

Resaltó que debe ser considerado un dolor incapacitante cuando una mujer ve afectada su rutina de la vida diaria o su bienestar, ante lo cual es indispensable realizar una valoración médica para identificar la causa.

“En algunos casos, el dolor aparece incluso antes o después de la menstruación, lo que indica la posible presencia de un trastorno ginecológico subyacente que requiere evaluación médica”, dijo.

Al respecto, es importante mencionar que algunas estimaciones señalan que el dolor menstruación y su relación con la productividad, impacta a por lo menos 7 de cada 10 mujeres que han admitido sentir dolor durante el periodo menstrual, y casi la mitad señala que este malestar afecta su desempeño laboral o académico, ya sea por disminución de la productividad, ausencias o dificultad para concentrarse.

Indicó que este tipo de dolor, conocido como dismenorrea, no se limita a un malestar ocasional asociado al inicio del periodo, sino que puede presentarse de forma recurrente mes con mes, prolongarse por varios días o intensificarse con el paso del tiempo.

Subrayó que la dismenorrea puede estar relacionada con padecimientos como endometriosis, adenomiosis o alteraciones hormonales, ante lo cual, advirtió, la automedicación y la normalización de los síntomas favorecen que estas enfermedades se detecten en etapas avanzadas, cuando ya existe afectación persistente en la salud reproductiva.

“Muchas mujeres comentan el dolor en su entorno cercano, sin embargo, hablarlo no equivale a atenderlo”, subrayó Flores Islas, al tiempo que señaló que los consejos o automedicación, pero eso no sustituye una consulta médica.

Recordó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis puede tardar hasta una década en diagnosticarse desde la aparición de los primeros síntomas, periodo en el que el dolor recurrente impacta de forma sostenida la salud física, emocional y la calidad de vida.

“El diagnóstico oportuno permite tratar el dolor, prevenir complicaciones y evitar daños a largo plazo. Consultar a tiempo es una decisión médica que protege la salud y el bienestar”.