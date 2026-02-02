Profeco informa avances en el caso BTS y sanciona a Ticketmaster por venta de boletos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los avances en el seguimiento del caso BTS, relacionado con la venta y reventa de boletos para conciertos, en el que se detectaron posibles prácticas que afectan los derechos de las personas consumidoras.

Escándalo por BTS La Profeco va contra Ticketmaster por irregularidades en la venta de boletos de la banda coreana BTS. (Especial)

Como parte de las acciones emprendidas, Profeco inició un procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster, el cual fue notificado el pasado 28 de enero de 2026. La sanción económica impuesta supera los 5 millones de pesos, y la empresa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar pruebas y manifestar lo que a su derecho convenga, periodo que concluye el próximo 12 de febrero.

Asimismo, la dependencia informó que se notificó por vía electrónica a diversas plataformas de reventa de boletos, entre ellas Viagogo, StubHub y Helloticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente. A dichas empresas se les exhortó a cumplir con la regulación mexicana vigente y a abstenerse de incurrir en prácticas desleales que perjudiquen a los consumidores.

Profeco advirtió que, en caso de no recibir respuesta por parte de estas plataformas, se iniciarán acciones legales y administrativas, que podrían incluir procedimientos por infracciones a la ley y posibles restricciones para operar en territorio nacional.

De manera paralela, la Procuraduría anunció que se encuentran en proceso de elaboración nuevos lineamientos para regular la publicidad, la información y la venta de boletos para conciertos, festivales y espectáculos. Estos lineamientos se desarrollan en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.

Con estas acciones, Profeco busca fortalecer la protección de los derechos de las personas consumidoras y garantizar prácticas comerciales más transparentes en la industria del entretenimiento.