Protección Civil mantienen las alertas por bajas temperaturas

Se mantienen las bajas temperaturas y Protección Civil brinda recomendaciones a la población

En un reporte presentado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se informa que luego de las temperaturas presentadas el fin de semana se pronostica para este dos de febrero que la masa de aire ártico vinculada al Frente Frío Número 32 comenzará a modificar sus características térmicas, se desplazará hacia el oriente del Golfo de México, lo que permitirá un aumento paulatino de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo las temperaturas bajas persistirán durante la mañana y la noche, principalmente en las zonas de la Mesa del Norte, Mesa Central y el sector oriente. Por lo cual la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recomienda a la población mantener el uso de ropa abrigadora y evitar cambios bruscos de temperatura.

Las rachas de viento en el sector norte alcanzaran velocidades de entre 70 y 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de y de 40 a 60 km/h en las costas de Yucatán y Quintana Roo por lo cual se recomienda asegurar objetos que puedan ser proyectados por el viento y conducir con velocidad moderada en zonas de lluvia o bancos de niebla.

Para quienes habitan en zonas serranas de Chihuahua, donde se esperan temperaturas de entre -15 y -10 °C, se enfatiza la importancia de verificar el estado de los sistemas de calefacción y evitar el uso de anafres en espacios cerrados, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. También mantenerse al pendiente de las recomendaciones de las autoridades competentes.