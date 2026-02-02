Recursos federales son insuficientes para el sostenimiento de los refugios: RNR

Precarización en refugios de mujeres

La Red Nacional de Refugios (RNR) informó que los lineamientos y la guía operativa del programa para asignación de recursos del presupuesto federal de 2026 publicados por parte de la Secretaría de las Mujeres, las consideran un “retroceso” y les resultan “preocupantes” porque trasladan la responsabilidad del Estado a la sociedad civil, al exigirles una carta de “suficiencia presupuestaria para operar ininterrumpidamente”.

Según cifras de la RNR, el 40 por ciento de los agresores tienen vínculos con el crimen organizado y portan armas de fuego, la cual refleja la insuficiencia de recursos otorgados por las autoridades para personal y seguridad en los refugios.

Organizaciones como Sin Violencia, el primer refugio de alta seguridad fundado en 2003 en Ciudad Juárez, han sido afectados por el recorte de 60 por ciento en seguridad. Del mismo modo, la organización alertó que las reducciones ocurren en un contexto de demanda creciente, pues aunque el refugio tiene capacidad para atender a 11 núcleos familiares, han llegado a recibir hasta 14 mujeres con sus hijos.

De acuerdo con los datos de la RNR, entre enero y octubre de 2025 los Centros de Atención Externa registraron un incremento del 208 por ciento a nivel nacional.

Además, la RNR relató que entre los casos recientes está el de una mujer que acudió al Ministerio Público para denunciar amenazas y pedir medidas de protección, incluida la salida del agresor del domicilio, pero su denuncia fue desestimada y fue enviada de regreso con él. Solo después de volver con 10 heridas de arma blanca en el abdomen, en un intento evidente de feminicidio, las autoridades iniciaron una investigación.

“Eso hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre tener realmente un acompañamiento digno, que restituya derechos o que haya una revictimización, como vivió ella”, recalcó la Red Nacional de Refugios.

