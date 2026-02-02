Sheinbaum afirma que la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena fue decisión personal

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la salida del senador Adán Augusto López Hernández como coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador.

Durante su conferencia, la Mandataria federal explicó que el propio Adán Augusto López notificó la semana pasada a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, su intención de dejar la coordinación parlamentaria y manifestó su disposición de continuar apoyando al partido en el trabajo territorial.

“Él tomó la decisión, ayer se tomó la decisión”, señaló Sheinbaum al ser cuestionada sobre el anuncio realizado este domingo. Al preguntarle si consideraba que se trataba de una buena determinación, respondió: “Es una decisión de él. Pues siempre va a ayudar”.

En este contexto, la Presidenta rechazó que exista la intención de ofrecerle una embajada al ex coordinador de los senadores de Morena. “Él tomó la decisión y el partido de invitarlo”, afirmó, sin abundar en mayores detalles.

En otro tema, Claudia Sheinbaum indicó que durante el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión deberán aprobarse nombramientos relevantes que se encuentran dentro de los plazos legales, como la designación del nuevo Auditor Superior de la Federación, prevista para este mes de febrero, así como el nombramiento de tres nuevos consejeros en abril.

Respecto a los nombramientos pendientes dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, la Mandataria reconoció que este mecanismo no ha funcionado de manera óptima, por lo que anticipó que su gobierno buscará impulsar cambios para fortalecerlo. Señaló que se pretende empoderar a la ciudadanía en la presentación de denuncias por actos de corrupción y dejó entrever la posibilidad de promover reformas legales en la operación del sistema.