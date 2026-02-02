SRE reafirma la candidatura de Michelle Bachelet Jeria como Secretaria General de la ONU

Michelle Bachelet Jeria

La Secretaría de Relaciones Exteriores, reafimó la candidatura de Michelle Bachelet Jeria al cargo de Secretaria General de la Organización de las Naciones Unidas, en asociación con los gobiernos de Brasil y Chile.

La cancillería expresó que la ex Presidenta de Chile ha desempeñado funciones de alto nivel en el sistema multilateral, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

“Esta candidatura refleja la voluntad compartida de nuestros países de contribuir activamente al fortalecimiento del sistema multilateral y de promover un liderazgo capaz de responder a los desafíos actuales. La amplia experiencia de la ex Presidenta Bachelet en la conducción de procesos políticos complejos, su reconocida capacidad para facilitar el diálogo y su compromiso con los valores fundamentales de las Naciones Unidas constituyen un aporte sustantivo para avanzar hacia una Organización más eficaz, representativa y orientada al bienestar de las personas”, expresa la dependencia en un comunicado.

Señala además que, en un escenario iternacional de gran complejidad, la ONU sigue siendo el principal espacio para el diálogo y la construcción de soluciones colectivas en materia de paz y seguridad internacional, el desarrollo sostenible, la promoción y protección de los derechos humanos y la acción para revertir el cambio climático.

Por lo que la postulación de Michelle Bachelet “representa una oportunidad para dotar a la ONU de un liderazgo con probada experiencia, legitimidad internacional y vocación de servicio público”.