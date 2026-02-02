Tren El Insurgente impulsa recuperación urbana, integración social y movilidad de alto nivel: Sheinbaum

La entrada en operación completa del Tren Interurbano “El Insurgente” marca un punto de inflexión para la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, al consolidar un sistema de transporte masivo con conexión directa a las líneas 1 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la línea 3 del Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio y la terminal de autobuses Poniente, lo que permitirá articular de forma eficiente los traslados diarios entre Toluca y la Ciudad de México.

Así lo explicó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante la inauguración del tramo Santa Fe-Observatorio, quien explicó que el tren responde a una “visión completamente distinta” de desarrollo urbano, al integrar zonas populares a un sistema de transporte de primer nivel, al tiempo que se rescatan espacios públicos, áreas ambientales y sitios históricos que durante décadas permanecieron en el abandono o bajo proyectos inmobiliarios.

Esta transformación se localiza en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde el proyecto ferroviario se articuló con un amplio plan de recuperación del entorno. En este espacio, anteriormente ocupado por una fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, se construyeron nuevos complejos culturales y educativos como la Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec, lo que convirtió a la zona en un polo cultural de acceso público.

Además, se impulsó el rescate ambiental de uno de los manantiales vivos de la capital, mediante la edificación de un puente atirantado que no solo resuelve el cruce ferroviario, sino que preserva el flujo natural del agua y protege el ecosistema. Este tipo de intervenciones fueron presentadas como ejemplo de una infraestructura moderna que busca conciliar movilidad, urbanismo y cuidado ambiental.

El impacto urbano también se refleja en la zona de Santa Fe, donde el tren se convierte en un detonante para la reorganización del espacio público.

Las obras incluyeron la adecuación de vialidades, la instalación de señalética, la creación de senderos seguros y la reorganización del entorno inmediato a la estación Vasco de Quiroga, que ahora conecta directamente con instituciones educativas y comunidades históricas del poniente capitalino.

En términos de operación, el proyecto fue concebido bajo estándares de movilidad metropolitana avanzada. El sistema ferroviario cuenta con tecnología de control de tráfico en tiempo real, lo que permite reducir intervalos entre trenes, elevar la capacidad de transporte y garantizar altos niveles de seguridad. Esta infraestructura convierte al tren en uno de los sistemas más sofisticados del país en su tipo.

Las estaciones del nuevo tramo fueron diseñadas con criterios de accesibilidad universal, incorporando elevadores, escaleras eléctricas, señalización inclusiva y espacios amplios para el flujo continuo de usuarios.

La terminal de Observatorio destaca por su integración directa con otros sistemas de transporte, lo que consolida a esta zona como uno de los principales nodos de movilidad de la capital.

El proyecto también representa una apuesta estratégica por la movilidad sustentable. Al reducir significativamente los tiempos de traslado, se prevé una disminución considerable del uso del automóvil particular, lo que impactará en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora de la calidad del aire en una de las regiones metropolitanas más densamente pobladas del país.

Desde el punto de vista metropolitano, autoridades capitalinas, como la jefa de Gobierno Clara Brugada, y del Estado de México, como la Gobernadora Delfina Gómez, coincidieron en que el Tren El Insurgente marca el inicio de una nueva etapa de coordinación regional, al ofrecer una solución estructural para miles de personas que diariamente se desplazan entre ambas entidades por razones laborales, educativas y familiares.

La operación progresiva del sistema, que durante más de dos años transportó millones de pasajeros en sus tramos parciales, permitió afinar su funcionamiento y consolidar su confiabilidad técnica. Esta experiencia previa se traduce ahora en un sistema maduro, con capacidad suficiente para atender una alta demanda y con margen de crecimiento para los próximos años.

Además, el modelo operativo contempla una flota en constante mantenimiento y reserva, lo que garantiza continuidad del servicio, alta frecuencia y seguridad permanente. A esto se suma una política tarifaria diferenciada que busca equilibrar accesibilidad económica con sostenibilidad financiera.