Advierten intento de designación anticipada en la sucesión de la CTM

CTM

En el marco del proceso de sucesión en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), previsto para los días 23 y 24 de febrero, distintos liderazgos y representantes de base alertaron sobre un presunto intento de adelantar decisiones mediante la designación de un encargado provisional, lo que, aseguran, contravendría los estatutos de la central obrera.

De acuerdo con versiones de dirigentes consultados, el próximo miércoles 4 de febrero podría difundirse un documento con el que se buscaría nombrar a un responsable interino al frente de la CTM.

Entre los nombres que se mencionan para esa eventual designación figuran Ismael Flores, originario de Monterrey, y Gerardo Cortés. Para diversos actores sindicales, esta medida carecería de sustento estatutario y alteraría el curso formal del proceso sucesorio.

Las mismas fuentes señalan que la iniciativa estaría impulsada por un grupo cercano a Leticia Aceves, hija del actual dirigente, Carlos Aceves del Olmo. Añaden que los problemas de salud del líder sindical, quien en los últimos meses ha reducido su presencia pública y la conducción directa de reuniones, habrían generado un escenario de disputas internas por el control del proceso.

Representantes de la base trabajadora anticiparon que, durante la reunión prevista en la sede de la CTM, se manifestará un rechazo a cualquier designación provisional que no emane de una asamblea estatutaria. Asimismo, no descartan la realización de movilizaciones, incluida la eventual toma de instalaciones, en caso de que se confirme una decisión que consideren contraria a la normatividad interna.

La asamblea programada para el 23 y 24 de febrero contempla el relevo de Aceves del Olmo por motivos de salud, una posibilidad que, según fuentes internas, ya se había planteado desde el año pasado.

En este contexto, se mencionan como posibles aspirantes a la dirigencia Gerardo Cortés, secretario general del Sindicato Nacional de Harineros y Panificadores; Fernando Salgado, ex legislador y secretario general adjunto; Tereso Medina, dirigente sindical en Coahuila; y Alfonso Godínez Pichardo, quien contaría con respaldos en diversas entidades del país.

De cara a la renovación, liderazgos consultados señalaron que el consenso interno apunta a la elección de un dirigente con reconocimiento de las bases, trayectoria en la defensa de los derechos laborales y resultados acreditables en mejoras contractuales.

Aunque reconocen que la influencia histórica de la CTM ha disminuido, subrayan que la organización mantiene alrededor de 700 sindicatos afiliados, lo que mantiene vigente la disputa por su conducción.