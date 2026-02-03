Captan momento exacto del asalto a joyería en Costco México

La tarde del lunes 2 de febrero de 2026, un grupo de sujetos armados perpetró un robo en la tienda Costco de Celaya, específicamente en el departamento de joyería y relojería, generando pánico entre clientes y empleados.

Según testigos, dos hombres ingresaron como si fueran compradores, y en cuestión de minutos amenazaron a quienes se encontraban dentro con armas de fuego. Mientras uno controlaba a los presentes, el otro rompió vitrinas y se llevó joyas, relojes y otros artículos de valor, incluyendo algunas piezas de oro. Todo el robo quedó registrado en videos captados por clientes, que rápidamente circularon en redes sociales.

¿Cuál fue el botín y qué consecuencias dejó?

Aunque no se reportaron heridos por disparos, el botín podría superar los 500 mil pesos, de acuerdo con estimaciones de medios locales. La rapidez y coordinación de los delincuentes les permitió huir antes de que llegara la policía, usando motocicletas para escapar con rumbo desconocido.

¿Cómo respondieron las autoridades?

La denuncia al 911 tardó en llegar, por lo que la Policía Municipal se enteró del asalto primero por videos en redes sociales. Las autoridades indicaron que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y hasta el momento no se reportan detenidos.

¿Qué opinan los clientes y qué medidas se tomarán?

Este incidente generó temor entre los clientes, quienes describieron escenas de pánico mientras los asaltantes ejecutaban el robo de manera rápida y precisa. Costco, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre el monto exacto de las pérdidas ni sobre las medidas de seguridad que se implementarán.

El robo a la joyería de Costco en Celaya es un recordatorio de los retos de seguridad que enfrentan las grandes tiendas en la región, así como de la rapidez con la que delincuentes organizados pueden ejecutar este tipo de crímenes.